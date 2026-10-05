Jet Döner Kebab, Avrupa’daki ilk şubesini Bochum’da açtı

Türkiye’nin köklü döner üreticilerinden Bereket Döner’in uluslararası markası Jet Döner Kebab, 2 Ekim 2026 Cuma günü Almanya ve Avrupa’daki ilk şubesini Bochum’da açtı.

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Bermuda3eck’te yer alan şube, markanın uluslararası büyüme yolculuğunun başlangıç noktası oldu. Açılışa özel hazırlanan yaklaşık 300 kilogramlık, %100 dana etinden yaprak döner şişi, Bochum halkı ve davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Ekmek arası döner, gün boyunca misafirlere sembolik 50 cent fiyatla sunuldu. Dönerin saat 23.00 itibarıyla tamamen tükenmesine rağmen, gece boyunca müşteri akışı devam etti.

İlk şubenin açılışının ardından marka, Almanya’nın farklı şehirlerinde kontrollü ve sürdürülebilir bir büyüme planlıyor. İlk yıl içinde 15–20, beş yıl içinde ise yaklaşık 200 şubeye ulaşılması hedefleniyor.

Bu büyümenin aynı zamanda yerel istihdama ve ekonomik hayata katkı sağlaması amaçlanıyor. Bochum’da başlayan bu büyüme yolculuğunun, Avrupa ve Kuzey Amerika’da devam etmesi hedefleniyor. Marka, Türk dönerinin lezzetini dünyaya taşımayı amaçlıyor. Bu hedefin temelinde, gastronomi deneyimi ile uluslararası pazara yönelik yüksek hacimli döner üretimindeki kapsamlı bilgi birikimi yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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