Link Gelir ile ayda 20 bin lira ek kazanç imkânı

Tavsiye ekonomisi online alışveriş platformları ile hızla büyüyor. “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-Ticaret markası” olan Hepsiburada, “Link Gelir” programı ile 200 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Dünyada 17 milyar dolar büyüklüğe ulaşan tavsiye ekonomisinin 2027 yılında 27,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tavsiye ekonomisinin Türkiye’de öncülüğünü ise Hepsiburada yapıyor. Bağımsız araştırma kuruluşu Future Bright tarafından gerçekleştirilen Net Promoter Score (NPS) araştırmasına 2022 ve 2023 yıllarında üst üste “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-Ticaret markası” olan Hepsiburada, “Link Gelir” programı ile 200 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

Link Gelir ile kullanıcılar her ürün paylaşımı için elektronik dışı ürünlerde ortalama yüzde 7, elektronik ürünlerde yüzde 2 oranında komisyon alırken, ayda 20 bin TL’ye kadar ek kazanç elde edebiliyor. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Link Gelir ile kullanıcıların kendi çevrelerine ürün tavsiyesinde bulunarak gelir elde etme imkânı bulduğunu belirterek “Hedefimiz ülkemizdeki tavsiye ekonomisini daha da büyütmek ve müşterilerimize kazanç sağlamak için ‘linker’ sayımızı da giderek artırmak. Bugüne kadar 200 bin kullanıcıyı ‘linker’ olarak kazanan Hepsiburada Link Gelir programı kullanıcılarının üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Programın, özellikle ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadınlar ve harçlıklarına ek bir gelir elde etmek isteyen öğrenciler için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bir buçuk yıl içinde 1 milyon müşterimizi Link Gelir Programı’mıza dâhil etmeyi planlıyoruz. Bu artışla sadece 2024 yılında Link Gelir’e dâhil olan müşterilerimizin hane ekonomilerine toplamda 1 milyar TL’lik destek sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

12 TAKSİT İMKÂNI

Hepsiburada müşterilerinin alışverişlerinde ödeme kolaylıkları da sunuyor. Yapı Kredi Bankasının iş birliğiyle sunulan Hepsiburada Premium Worldcard ile müşteriler peşin fiyatına 12 taksitle ödeme imkânı dâhil farklı birçok ek avantajdan faydalanabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada kartsız ödeme kolaylığı sunduğu Hepsiburada limitiyle müşterilerine kart limitlerine takılmadan alışveriş yapma imkânı tanıyor.