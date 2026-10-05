RTX 5070 Laptop 2K'da kaç FPS verir? Casper Excalibur G915'in SGS oyun testi

RTX 5070 Laptop GPU’lu Casper Excalibur G915, SGS ölçümünde Cyberpunk 2077’nin 2K Ultra ayarında ortalama 78 FPS verdi. İsviçre merkezli bağımsız kuruluş SGS’nin 19 Ağustos 2026 tarihli TR_20261153_2 raporunda incelenen numune G915.356H-EX70A-C, seri numarası CASPERSKU66680OO92’dir. Core Ultra 7 356H, RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB SSD ve 165 Hz ekranlı cihaz, beş test başlığında Conformed (uygun) sonucu aldı.

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Aynı raporda Forza Horizon 6’nın 2K Ultra ortalaması 59 FPS’tir. Bulgular yalnız bu numuneye ve belirtilen test koşullarına aittir. Oyun seçimiyle görüntü ayarları, iki sonuç arasındaki farkın kullanıcı açısından temel bağlamını oluşturur.

EXCALİBUR G915’İN 2K OYUN ÖLÇÜMLERİ

SGS’nin Cyberpunk 2077 ölçümleri, 2K Ultra için 78 FPS, 2K High için 98 FPS ve 1080p Ultra için 109,9 FPS ortalama gösteriyor. Aynı oyunda 2K High ayarı, Ultra’dan daha yüksek kare hızı üretmiş. Görsel ayrıntıya veya akıcılığa verilen öncelik, bu iki kalite profilinin kullanım karşılığını belirler. Forza Horizon 6 ise 2K Ultra’da 59 FPS ile farklı bir sonuç sunuyor.

Casper Ar-Ge performans testi (şirket içi), 2 Şubat 2026’da Core Ultra 7 356H, RTX 5070 Laptop GPU ve 64 GB DDR5 5600 MHz bellekli ayrı bir numuneyle yapıldı. Cyberpunk 2077 bu ölçümde 2K Ultra’da 68 FPS, 1080p Ultra’da 97 FPS verdi. Kaynaklar farklı ölçüm setleri sunduğundan, aşağıdaki tabloda bağımsız SGS verisi ana kaynak; şirket içi ölçüm ise tamamlayıcı referans olarak ayrılıyor.

EXCALİBUR G915’İN OYUN VE GÖRÜNTÜ AYARINA GÖRE FPS SONUÇLARI

Oyun ve raporlanan ayar Ortalama FPS Ölçüm kaynağı Cyberpunk 2077 2K Ultra 78 SGS raporu Cyberpunk 2077 2K High 98 SGS raporu Cyberpunk 2077 1080p Ultra 109,9 SGS raporu Forza Horizon 6 2K Ultra 59 SGS raporu Cyberpunk 2077 2K Ultra 68 Casper Ar-Ge performans testi (şirket içi) Cyberpunk 2077 1080p Ultra 97 Casper Ar-Ge performans testi (şirket içi)

ORTALAMA FPS OYUN DENEYİMİNİ NE KADAR ANLATIYOR?

Ortalama FPS, ölçüm boyunca saniyede üretilen karelerin ortalamasıdır. Cyberpunk 2077’nin SGS’deki 78 FPS sonucu, bu oyunun tanımlanan 2K Ultra senaryosunda kaydedilmiştir. Minimum FPS veya yüzde 1 düşük FPS bilgisi ise kısa düşüşleri değerlendirmek için farklı bir veri sunar. Kaynak özeti bu ayrıntıları vermediğinden, ortalama değer sahne içindeki bütün değişimleri tek başına anlatmaz.

Raporda “2K” ayar adı kullanılıyor; kesin piksel boyutu açıklanmıyor. Bu nedenle ölçüm, doğrudan 2560 × 1440 veya 2560 × 1600 çözünürlüğüne bağlanamıyor. Cihazın ekran çözünürlüğü ile oyunun işlediği görüntü çözünürlüğü farklı kavramlardır. G915’in 165 Hz ekranı da yenileme hızını belirtir; bir oyunun her ayarda bu hızda kare üreteceğini göstermez.

ULTRA AYARI VE 60 FPS KABUL EŞİĞİ

Ultra, oyuna göre değişen bir kalite profilidir. Cyberpunk 2077’nin 2K Ultra ve 2K High ölçümleri, kalite profili seçiminin kare hızına etkisini gösteriyor. Ancak SGS özeti oyun sürümü, sürücü, DLSS, Frame Generation ve ışın izleme ayarlarını ayrıntılandırmıyor. Görüntü teknolojilerinin durumu açıklanmadığı için sonuçlar, yalnız paylaşılan ayar adlarıyla tanımlanabilen bir ölçüm setidir.

Forza Horizon 6’nın 59 FPS ortalaması, Casper’ın belirlediği 60 FPS kabul kriterinin altında kaldı. Sonuç, ±%3 kabul toleransı içinde olduğu için SGS raporunda P (başarılı) olarak işaretlendi. Sayısal ölçüm 59 FPS olarak kalır; P işareti kabul yönteminin sonucudur. Bu ayrım, 60 FPS ortalama hedefleyen oyuncunun testteki gerçek değeri görmesini sağlar.

EXCALİBUR FROSTFLUX SOĞUTMASI VE DÖRT SAATLİK TERMAL TEST

Excalibur G915’in FrostFlux soğutma mimarisi, uzun oyun seanslarında ısı yönetimini desteklemek üzere CPU ve GPU’dan gelen ısıyı uzaklaştırmayı amaçlar. Ürün sayfasında iki turbo fan ve beş bakır ısı borusu belirtiliyor. Bu bileşenler, yoğun oyun yükünde oluşan ısının taşınmasına hizmet eder. Güç profili, ortam sıcaklığı ve hava girişlerinin açık olması, cihazın çalışma koşullarını belirleyen diğer etkenlerdir.

SGS’nin dört saatlik yük testinde ortam 23 °C’de tutuldu. Üst orta kasa bölgesinde en yüksek 46,1 °C ölçüldü; bu noktanın kriteri 50 °C idi. Sonuç kullanıcının temas ettiği bir yüzeyin sıcaklığına aittir. İşlemci veya ekran kartının sensör sıcaklığıyla aynı ölçüm değildir; oyun sırasında yüzey ve bileşen verileri farklı soruları cevaplar.

Aynı yük testinde CPU sensörü maksimum 100 °C’ye çıktı; kriter 90 °C idi. GPU sensöründe maksimum 88 °C ölçüldü; kriter 82 °C idi. Her iki satır AP olarak işaretlendi. Kaynak özeti AP’yi, +%3 toleransın üzerindeki değerler için uygun kabul edilen sonuç olarak açıklıyor; genel termal değerlendirme Conformed olarak verilmiş. Yük altında sensör eşiklerinin aşılması, yüzey sonucundan ayrı bir bulgudur.

OYUN KULLANIMINDA GÖVDE VE MENTEŞE

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum gövdesindeki menteşe, SGS’nin 20.000 çevrimlik testinde dört ara kontrolde mekanik kabul koşullarını karşıladı. Premium menteşenin bağlı olduğu kasada çatlak ve ekran kablosunda hasar gözlenmedi; sürtünme direnci kontrolü de uygun bulundu. Bu kanıt, cihazın kapak hareketiyle ilgili mekanik davranışını anlatır; FPS ölçümüne ek performans puanı sağlamaz.

Sık taşınan oyun bilgisayarında gövde ve kapak kullanımı önem kazanır. Menteşe çevrimi, açma kapama hareketinin kontrollü tekrarıdır. Düşme ve darbe dayanıklılığı bu testin konusu değildir. Böylece oyun performansını destekleyen kullanım koşullarıyla, mekanik testin ölçtüğü alan açık biçimde ayrılır.

2K OYUN İÇİN SEÇİM SONUCU

Önceliği 2K çözünürlükte Cyberpunk 2077 olan oyuncu için SGS’nin 78 FPS Ultra ve 98 FPS High sonuçları, görüntü kalitesi ile kare hızı arasındaki tercihe somut dayanak sunuyor. Forza Horizon 6’da Ultra ortalaması 59 FPS’tir.

G915’in bu yapılandırmasını değerlendirirken GPU kadar ekran, bellek ve çalışma profili de karara katılır. Termal test, yüzey ile CPU/GPU sensörlerini ayrı gösteriyor; uzun oyun kullanımındaki beklenti bu iki bilgiyle birlikte kurulabilir. Farklı bir cihazla karşılaştırmada ortak oyun, çözünürlük ve görüntü ayarları gerekir. Satın alma kararı, hedef oyunların ölçümleri ve seçilen ürün kodunun donanımı üzerinden tamamlanmalı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Excalibur G915, Cyberpunk 2077’de 2K Ultra mı High mı daha yüksek FPS veriyor?

SGS ölçümünde 2K Ultra ortalaması 78 FPS, 2K High ortalaması 98 FPS’tir. Bu testte High profili daha yüksek kare hızı sağlamıştır. Ultra ile High arasındaki tercih, oyuncunun görsel ayrıntı ve akıcılık önceliğine bağlıdır. Sonuçlar aynı oyunun raporlanan kalite profillerini karşılaştırır; bütün oyunlar için aynı farkı vaat etmez.

Forza Horizon 6’nın 59 FPS sonucu neden başarılı kabul edildi?

SGS raporunda kullanılan 60 FPS kriteri ve ±%3 tolerans Casper tarafından belirlenmiştir. Forza Horizon 6’nın 2K Ultra ortalaması olan 59 FPS, bu kabul payı içinde kaldığı için P (başarılı) sonucu almıştır. Kabul işareti, ortalamanın 60 FPS olduğu veya oyunun her sahnesinde minimum 60 FPS korunduğu anlamına gelmez.

Rapordaki Ultra ayarı ışın izlemenin açık olduğunu gösterir mi?

Ultra kalite adı, ışın izleme veya yapay zekâ destekli görüntü seçeneklerinin durumunu tek başına açıklamaz. G915’in SGS özetinde DLSS, Frame Generation ve ışın izleme ayrıntıları verilmemiştir. Bu nedenle 78 FPS sonucunun teknoloji seçeneklerinden hangileriyle elde edildiği açık değildir. Cihazlar arasında sağlıklı karşılaştırma için bu ayarların da eşleşmesi gerekir.

Kasa yüzeyi sıcaklığı işlemci sıcaklığıyla aynı mı?

Kasa yüzeyi ve işlemci sensörü farklı noktaları ölçer. G915’in dört saatlik yük testinde üst orta kasa yüzeyi maksimum 46,1 °C; CPU sensörü maksimum 100 °C olarak kaydedilmiştir. Yüzeyin 50 °C kriterini karşılaması, işlemcinin kendi sensör kriterini de karşıladığını göstermez. Bu nedenle iki ölçümün değeri ve kabul sonucu ayrı değerlendirilir.

RTX 5070 yazan her G915 aynı oyun sonucunu verir mi?

Hayır. G915 adı altında seçilen işlemci, bellek ve diğer donanım seçenekleri değişebilir; güç profili, sürücü ve görüntü ayarları da kare hızını etkiler. Buradaki oyun sonuçları raporda tanımlanan yapılandırmanın ölçümleridir. Satın alınacak ürün kodunun donanımı ve hedef oyunların ayarları, performans beklentisini belirlemek için birlikte incelenmelidir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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