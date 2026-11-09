Yerli wafer, hücre ve panel üretiminden depolama sistemleri tedarikine ve anahtar teslim güneş santrallerine uzanan entegre yapısıyla büyümesini sürdüren Smart Güneş Teknolojileri, 2026'nın ilk dokuz ayında 11,6 milyar TL hasılat ve 2,4 milyar TL FAVÖK elde etti; dönemi 152 milyon TL net kârla kapattı. Şirket, ödemeleri tamamlanan 1,4 GW'lık yeni nesil hücre tesisinin kurulumunu büyük ölçüde tamamladı; hatların yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla yerli hücre kapasitesinin 2,2 GW'a çıkması planlanıyor.

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Türkiye'nin entegre güneş enerjisi şirketlerinden Smart Güneş Teknolojileri (BIST: SMRTG), 1 Ocak – 30 Eylül 2026 dönemine ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında satış hasılatını yüzde 20 artırırken FAVÖK'ünü yüzde 46 büyüttü. Üçüncü çeyrekte hasılat yüzde 17,7 artışla 4,35 milyar TL'ye, FAVÖK yüzde 56,5 artışla 1,04 milyar TL'ye ulaştı. Şirket dönemi 152 milyon TL ana ortaklık net kârıyla tamamladı.

Smart Güneş Teknolojileri’nde operasyonel kârlılık hızlandı: FAVÖK yüzde 46 arttı, 1,4 GW'lık yeni hücre tesisinde yatırım harcamaları tamamlandı

HALİL DEMİRDAĞ: "KAPASİTE YATIRIMLARINI GERİDE BIRAKIYOR, DEĞER MÜHENDİSLİĞİYLE GELİŞTİRDİĞİMİZ SANTRAL PROJELERİYLE KÂRLILIĞI BÜYÜTÜYORUZ"

Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, dönem sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"2026'nın ilk dokuz ayı, son üç yılda geliştirdiğimiz projelerin kurulumlarının başladığı ve hayata geçirdiğimiz fabrika yatırımlarının meyvesini toplamaya başladığımız bir dönem oldu. Üçüncü çeyrekteki güçlü operasyonel performansımız, yerli wafer ve hücreye dayalı entegre üretim modelimizin ve değer mühendisliğiyle kurulumunu yaptığımız santrallerin somut sonucudur. Niğde'deki YEKA santralimizin tam kapasiteye ulaşması da bu performansa katkı sağladı.

Kapasite yatırım harcamalarının büyük bölümünü geride bıraktığımız bu noktadan sonra odak noktamız; oluşturduğumuz kapasiteyi tam verimle kullanmak, geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirmek ve nakit oluşturma gücümüzü artırarak Net Borç/FAVÖK oranımızı kademeli olarak azaltmaktır."

Smart Güneş Teknolojileri’nde operasyonel kârlılık hızlandı: FAVÖK yüzde 46 arttı, 1,4 GW'lık yeni hücre tesisinde yatırım harcamaları tamamlandı

1,4 GW'LIK YENİ HÜCRE HATLARINDA DEVREYE ALMA AŞAMASINA GELİNDİ

Aliağa Entegre Üretim Tesisi'nde kurulan 1.400 MW kapasiteli yeni nesil hücre tesisinde altyapı çalışmaları tamamlandı, makine-ekipman ödemelerinin tamamı yapıldı ve üretim hatları sahaya yerleştirildi. Makine ve ekipmanların yıl sonuna kadar devreye alınmasıyla yerli hücre kapasitesinin 800 MW'tan 2.200 MW'a yükselmesi planlanıyor. Temmuz 2025'te devreye alınan 1,5 GW'lık wafer tesisiyle birlikte şirket, wafer'dan hücreye ve panele uzanan zincirin tamamını Türkiye'de kendi tesislerinde gerçekleştiren sınırlı sayıdaki üreticiden biri olacak.

Yeni tesis üç açıdan stratejik önem taşıyor:

• Yerli hücre avantajı: Teşvik mevzuatının yerli hücre kullanımını şart koşması, yerli ürünle kurulacak santrallere YEKA yarışmalarında öncelik tanınması ve yerli ürün kullanan depolamalı GES projelerine sağlanan ek katkı payı gibi avantajlar, yerli hücrenin Türkiye pazarındaki değerini artırıyor.

• Teknoloji ve maliyet: Yüksek verimli N tipi yeni nesil güneş hücresi, panel maliyetinde kalıcı avantaj sağlıyor. Şirket, kendi ihtiyacının yanı sıra diğer panel üreticilerine hücre satışını da geliştiriyor.

• İhracat potansiyeli: ABD'nin FEOC düzenlemeleriyle Çin ve Çin bağlantılı tedariki ciddi biçimde kısıtlaması ve Avrupa'nın tedarik zinciri güvenliğini önceliklendirmesi, ağırlıklı yerli tedarik zincirine sahip şirkete bu pazarlarda yeni ihracat fırsatları sunuyor.

DEPOLAMALI GES VE YEKA PROJELERİYLE GÜÇLÜ İŞ HACMİ

Smart Güneş Teknolojileri'nin 2025 başından bu yana KAP'ta açıkladığı yeni iş anlaşmalarının toplam büyüklüğü güncel kurlarla yaklaşık 640 milyon ABD dolarına ulaştı; bu anlaşmalar kapsamındaki teslimatlar ve anahtar teslim (EPC) kurulumlar devam ediyor. Anlaşmaların önemli bölümünü depolamalı güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim kurulumu oluşturuyor ve projelerde ağırlıklı olarak şirketin yerli panelleri kullanılıyor. Bu işler arasında YEKA kapsamındaki bir yüzer GES projesi için imzalanan 32 milyon avroluk (vergiler hariç) sözleşme, Ekim 2026'da imzalanan 23,4 milyon ABD dolarlık depolamalı GES sözleşmesi ve Arçelik Pazarlama'ya yönelik toplam 23,5 milyon ABD dolarlık panel tedarik anlaşmaları öne çıkıyor.

Proje geliştirme tarafında ise iş ortakları ve müşterilerle birlikte yurt içinde ve yurt dışında yürütülen, toplam kapasitesi 2.000 MWp'yi aşan 50'den fazla depolamalı GES projesi ile 440 MWp gücündeki 9 YEKA projesinin yanı sıra, şirketin proje geliştirme kabiliyetlerine eklediği depolamalı rüzgâr santrali geliştirme süreçleri de devam ediyor. Bu portföyler, önümüzdeki dönemde şirketin depolama, anahtar teslim kurulum ve yerli panel tedariki faaliyetleri için önemli bir iş potansiyeli oluşturuyor.

Şirketin kendi yatırımı olan 130 MWp (100 MWe) kapasiteli Niğde Bor YEKA GES, Mart 2026'da tam kapasiteye ulaştı ve Ocak–Eylül döneminde 200.393 MWh elektrik üreterek düzenli nakit akışı sağlamaya başladı.

Smart Güneş Teknolojileri’nde operasyonel kârlılık hızlandı: FAVÖK yüzde 46 arttı, 1,4 GW'lık yeni hücre tesisinde yatırım harcamaları tamamlandı

YURT DIŞINDA YAPILANMA: ABD'DE OEM ÜRETİM, AVRUPA'DA BULGARİSTAN VE EPC

Şirket, ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda ABD ve Avrupa'daki yapılanmasını güçlendiriyor:

• ABD – OEM modeliyle üretim: Şirket, Eylül 2026'da KAP'ta duyurduğu üretim yapılanması planı kapsamında ABD'de üretim yapılabilecek OEM tesislerini belirledi; ABD'deki üretim organizasyonunun 2026 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Delaware'de kurulu bağlı ortaklığı Smart Green Energy Technologies Inc. ve 2023'ten bu yana faaliyet gösteren ABD ofisi bu yapılanmanın merkezinde yer alıyor.

• ABD – politika zemini: Temmuz 2025'te yasalaşan ve endişe kaynağı yabancı kuruluşları (FEOC) vergi teşviklerinin dışında bırakan düzenlemeler, Çin dışı tedarik zinciriyle üretilen hücre ve panellere yönelik talebi artırıyor. Yerli wafer ve hücreye dayanan üretim modeli, şirkete ABD'ye hücre ihracatında ve OEM üretiminde rekabet avantajı sağlıyor.

• Avrupa – Bulgaristan: Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından 'öncelikli yatırım projesi' olarak onaylanan, yaklaşık 122 milyon avro tutarındaki güneş hücresi ve paneli üretim tesisi için Stara Zagora'da 123.270 m²'lik arazinin tapusu Aralık 2025'te alındı; finansman için Bulgaristan Kalkınma Bankası ile görüşmeler sürüyor. Projeye 2026–2029 döneminde yaklaşık 34 milyon avro tutarında hibe niteliğinde yatırım katkısı öngörülüyor. Tesis, AB'nin NZIA kapsamındaki yerel üretim hedefiyle uyumlu konumlanıyor.

• Avrupa – EPC: Şirket, Almanya'daki kurulumlarını sürdürürken Ocak 2026'da Avrupa'da 13,8 milyon avroluk anahtar teslim santral sözleşmesi imzaladı; Aralık 2025'te ise Bulgaristan'daki GES projeleri için 7,4 milyon avroluk iş birliği protokolü yaptı.

BORÇ YAPISINDA İYİLEŞME: DAHA UZUN VADE, DAHA DÜŞÜK TL AĞIRLIĞI

Smart Güneş Teknolojileri, yoğun yatırım döneminin son aşamasında finansal yapısını güçlendirme adımlarını hızlandırdı. Devam eden hücre yatırımının ödemeleri nedeniyle net finansal borç yıl başına göre yüzde 12 artışla 12,9 milyar TL oldu. Ana ortak Smart Holding'in tahsisli sermaye artırımı için sermaye avansı olarak aktardığı yaklaşık 2 milyar TL ile özkaynaklar 7,7 milyar TL'ye yükseldi; sermaye artırımına ilişkin SPK onay süreci devam ediyor.

Borç yapısı da vade ve maliyet açısından iyileşti:

• Vade: Uzun vadeli borçlanmaların toplam borç içindeki payı yüzde 33'ten yüzde 46'ya çıktı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı da yüzde 83'ten yüzde 76'ya geriledi.

• Maliyet: Yüksek maliyetli TL borçların toplam borç içindeki payı yüzde 53'ten yüzde 33'e indi; finansal borçların yaklaşık üçte ikisi artık avro ve dolar cinsinden daha düşük maliyetli kredilerden oluşuyor. 2025'in son çeyreği ile 2026 başında sağlanan toplam 54 milyon ABD doları tutarındaki 5 yıl vadeli döviz finansmanı bu dönüşümün temelini oluşturdu.

• Doğal koruma: Döviz bazlı satış sözleşmeleri, döviz cinsinden borçlar için kısmi bir doğal koruma sağlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Ekim 2026'da onayladığı 1 milyar TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç tavanı da finansman kaynaklarını çeşitlendirecek. Şirket, Ekim 2026'da vadesi gelen toplam 450 milyon TL tutarındaki finansman bonolarını itfa etti.

TCMB'nin Ekim ayında, Ocak'tan bu yana ilk kez politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi ve yıl sonuna kadar ilave indirim beklentisi, sektör için yeni bir döneme işaret ediyor. Yatırım kredilerinin TCMB'nin kredi büyüme sınırlamaları ve bu sınırlara bağlı zorunlu karşılık uygulamasının dışında tutulması da teşvik belgeli yatırımların finansmanını kolaylaştırıyor. Demirdağ bu konuda şunları söyledi:

"Yüksek maliyetli kısa vadeli TL borçları uzun vadeli ve düşük maliyetli döviz kredileriyle değiştirmeye devam ediyoruz. Faiz indirim sürecinin sürmesiyle hem finansman maliyetlerimizin gerilemesini hem de yüksek faiz döneminde sektör genelinde uzayan ödeme vadelerinin yeniden kısalmasını bekliyoruz. Kredi koşullarının iyileşmesi, müşterilerimizin ve yatırımcıların projelerini daha hızlı finanse edebilmesini sağlayacak; bu da piyasadaki nakit döngüsünün hızlanması, tahsilat sürelerinin kısalması ve işletme sermayesi ihtiyacının azalması anlamına geliyor. Devam eden projelerimizin teslimleri, yeni hücre tesisimizin katkısı ve YEKA santralimizin nakit akışıyla birlikte borçluluğumuzu kademeli olarak azaltmayı hedefliyoruz."

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM: MİLLİ ENERJİ 2040, DEPOLAMA VE YERLİ TEDARİK ZİNCİRİ

Milli Enerji 2040 Vizyonu güneşi merkeze alıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 5 Kasım 2026'da açıkladığı vizyona göre elektrik talebinin 2040'ta 680 TWh'e, toplam kurulu gücün 281 GW'a yükselmesi bekleniyor. Güneş kurulu gücünün planlamada baz alınan 26 GW'tan 112 GW'a çıkarılması, 140 GWh batarya depolama kapasitesine ulaşılması ve her yıl en az 2 GW'lık YEKA yarışması düzenlenmesi hedefleniyor. Güneş ve rüzgâr için yaklaşık 100 milyar ABD doları yatırım öngörülüyor.

Güneş en hızlı büyüyen kaynak. Eylül 2026 sonu itibarıyla Türkiye'nin güneş kurulu gücü 28.222 MW'a ulaştı. Yılın ilk dokuz ayında devreye alınan 3,1 GW'lık yeni güneş kapasitesi tüm kaynaklar içinde en yüksek artış oldu. Kasım başında sonuçlanan YEKA GES-2026 yarışmalarında ise 11 projede 785 MWe kapasite tahsis edildi.

Depolama yatırım aşamasına geçiyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe giren düzenlemelerle mevcut santrallere depolama eklenmesinin önü açıldı. Depolamalı üretim projelerinde 28 GW'ı aşan ön lisans stokunun yatırıma dönüşmesi, anahtar teslim kurulumda uzun soluklu bir talep döngüsü oluşturuyor.

Küresel arz dengesi yerli üreticilerin lehine değişiyor. Çin'de polisilikon üretim kısıntıları ve yeni verimlilik standartları, uzun süredir maliyetin altında seyreden wafer, hücre ve panel fiyatlarını toparlanma sürecine soktu. ABD'deki FEOC düzenlemeleri ve AB'nin 2030'a kadar yıllık temiz teknoloji ihtiyacının yüzde 40'ını Birlik içinde üretmeyi hedefleyen Net Sıfır Sanayi Yasası (NZIA) da tedarik zincirini yerelleştiren üreticilere yönelik talebi artırıyor.

Demirdağ, görünüme ilişkin olarak "Yeni hücre hatlarımızın yıl sonuna kadar devreye girmesi, eldeki sözleşmelerin teslimleri ve faiz ortamındaki iyileşmeyle 2027'ye güçlü bir başlangıç yapmayı bekliyoruz. Milli Enerji 2040 Vizyonu, önümüzdeki 15 yılda güneşte bugünkü kapasitenin dört katından fazlasına çıkılması anlamına geliyor. ABD'deki üretim organizasyonumuz ve Bulgaristan yatırımımızla, yerli tedarik zincirine dayanan modelimizi tedarik güvenliğini önceliklendiren pazarlara taşıyacağız. Yerli üretim, depolama ve proje geliştirmeyi bir arada sunan entegre modelimizle bu dönüşümün öncü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

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