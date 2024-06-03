14. İmam Hatip spor oyunlarında ödül heyecanı!

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İstanbul’daki imam hatip okullarında eğitim gören öğrencilerin katılımıyla yapılan İmam Hatip Spor Oyunları bu yıl 14. kez gerçekleştirildi. 350 okuldan 4 bin 500 öğrencinin katıldığı programın ödül töreni Ahmet Cömert Spor Salonu’nda yapılacak.

İmam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin birlik ve beraberlik ruhu ile yarıştığı İmam Hatip Spor Oyunlarının 14.sü sona erdi. 10 branşta gerçekleştirilen karşılaşmalara İstanbul’dan 350 okuldan 4 bin 500 öğrenci katıldı. Dereceye giren öğrencilere madalyaları, kupaları ve ödülleri düzenlenen ödül töreniyle verilecek.

Öncü Spor Kulübü tarafından 2005 yılından itibaren gerçekleştirilen İmam Hatip Spor Oyunları, bu yıl da İstanbul genelindeki tüm imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi öğrencilerinin katılımıyla yapıldı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle ve Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen program, 2 Aralık 2023 tarihinde taekwondo yarışmalarıyla başladı. Turnuva, 28 Mayıs 2024’teki basketbol karşılaşmalarıyla sona erdi.

10 BRANŞTA YARIŞTILAR

Gençlerin farklı spor branşlarındaki yeteneklerini ortaya çıkarmak ve gelişmelerine yardımcı olmak üzere düzenlenen İmam Hatip Spor Oyunları’na geçen yıl 300 okuldan yaklaşık 4 binin üzerinde öğrenci iştirak etmişti. Bu yıl yarışmalara 350 okuldan toplam 4 bin 500 öğrenci katıldı. Gençler; Taekwondo, Atletizm, Badminton, Masa Tenisi, Voleybol, Geleneksel Türk Okçuluğu, Ayak Tenisi, Futsal, Basketbol, Güreş branşlarında önce kendi okullarındaki arkadaşları daha sonra İstanbul genelindeki başarılı sporcularla yarıştı. Yarışmalar; yıldız erkekler ve yıldız kızlar ile genç erkekler ve genç kızlar kategorisinde gerçekleştirildi.

550 BİN TL'LİK ÖDÜL

Öğrenciler arasındaki 10 branşta yapılan yarışmalarda, kazanan öğrencileri ve öğretmenlerini çeşitli ödüller ve madalyalar bekliyor. Ödül töreninde sporculara madalyaları ve kupaları ile birlikte ödül kartları da takdim edilecek. 700 öğrenci ve birincilerin öğretmenlerinden oluşan 150 öğretmen ödüllerin sahibi olacak.

Tarih : 5 Haziran 2024, Çarşamba

Saat : 11.00

Yer : Ahmet Cömert Spor Salonu, Bakırköy