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15 kez All-Star seçildi! NBA'de dev takas: Alperen Şengün detayı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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15 kez All-Star seçildi! NBA&#039;de dev takas: Alperen Şengün detayı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Kevin Durant'in yeni takımı belli oldu. Milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, 15 kez All-Star seçilen Phoenix Suns'ın yıldızını kadrosuna kattı.

NBA'den yapılan açıklamada, Houston Rockets ile Phoenix Suns arasında çok konuşulacak oyuncu takasları gerçekleşti. Kevin Durant, Rockets'a geçerken; Dillon Brooks ve Jalen Green de Suns'a katıldı.

15 kez All-Star seçildi! NBA'de dev takas: Alperen Şengün detayı - 1. Resim

26,6 SAYI ORTALAMASI

Geçtiğimiz sezonu 26,6 sayı ortalaması ile tamamlayan 36 yaşındaki basketbolcu, NBA kariyerinde 15 kez All-Star seçildi. 2 NBA şampiyonluğu bulunan yıldız, 2 kez finaller MVP'si, 1 kez de normal sezon MVP'si oldu. 

10'UNCU SIRA İLE 5 ADET 2'NCİ TUR DRAFT HAKKI

Jalen Green ve Dillon Brooks'un yanı sıra Houston Rockets, 2025 NBA Draftı'ndaki 10'uncu sıra ile 5 adet 2'nci tur draft hakkını Phoenix Suns'a verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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