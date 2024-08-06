2 binden fazla sporcu katılacak! Kazakistan’daki 5. Dünya Göçebe Oyunları hazırlıkları tamamlanıyor

Kazakistan’ın ev sahipliğinde 90’a yakın ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla yapılacak 5. Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Dünyadaki geleneksel sporların “olimpiyatları” olarak 2 yılda bir düzenlenen oyunların 5'incisi 8-13 Eylül'de Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılacak.

Daha önce ilk 3’ü Kırgızistan’ın Çolpan Ata ve 4’üncüsü İznik'te düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları’nın 5’incisi, 89 ülkeden 2 binden fazla geleneksel sporcunun katılımıyla ilk kez bir başkentte yapılacak olmasıyla öne çıkıyor.

Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı, UNESCO, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Dünya Etnospor Konfederasyonu, Kazakistan Etnospor Birliği gibi kuruluşların işbirliğinde “Ulu Dala Dübiri” (Büyük Bozkırdaki Buluşma) sloganıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunları’na hazırlıklar tamamlanıyor.

5. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında başta at üstünde oynanan oyunlar olmak üzere geleneksel entelektüel oyunlar, dövüş sanatları, okçuluk, kuş avcılığının da yer aldığı 21 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Astana’da 5. Dünya Göçebe Oyunları için Astana Arena Stadyumu ile “Kazanat” hipodromunun aralarında olduğu toplam 7 tesis hazırlandı. Bunun yanı sıra göçebe yaşam tarzında tasarlanan 10 hektarlık alanda büyük “etno köy” inşa ediliyor.

Başkent Astana caddeleri de oyunların afişleriyle doluyken şehirdeki 5. Dünya Göçebe Oyunları Organizasyon Ofisi’nde yoğun bir hazırlık çalışması sürüyor.

8-13 Eylül'e yetişecek programda çalışmaların geldiği aşamaya dair Türkçe tanıtım videosu yayınlandı.