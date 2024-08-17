22 Ağustos Perşembe günü oynanacak Lugano - Beşiktaş maçını kim yönetecek? Hakem belli oldu...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. 22 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan bu zorlu mücadele, İsviçre'nin Thun Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. UEFA, maçın hakem kadrosunu belirledi. İşte maçı yönetecek hakem...

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Mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Morten Krogh düdük çalacak. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ve Steffen Bramsen yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Mikkel Redder görev alacak.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.

Beşiktaş'ın, deplasmanda avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağı bu kritik mücadelede hakemlerin performansı da merakla bekleniyor.

DANİMARKALI HAKEM MORTEN KROGH KİMDİR?

Morten Krogh, 19 Mart 1988 tarihinde Danimarka'da doğmuş bir hakemdir. 36 yaşında olan Krogh, Danimarka'nın en deneyimli futbol hakemlerinden biri olarak tanınmaktadır. Son yıllarda uluslararası alanda önemli maçlarda görev alarak dikkatleri üzerine çekmiştir.

Krogh, son 12 ayda toplam 22 maçta hakem olarak görev yapmıştır. Bu maçlar arasında 2 Şampiyonlar Ligi maçı, 1 Konferans Ligi maçı, 3 Avrupa Ligi maçı, 1 Avrupa Şampiyonası Eleme maçı, 13 Danimarka Süper Ligi maçı ve 2 Yunanistan Süper Ligi maçı yer almaktadır. Ayrıca, 29 maçta dördüncü hakem olarak da görev almıştır.

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