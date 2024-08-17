Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Real Sociedad'ın İspanyol savunma oyuncusu Jon Pacheco için yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına başladı...

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un onayını aldığı İspanyol stoper Jon Pacheco'yu transfer listesine aldı.

Gabriel Paulista'nın yanına sol ayaklı bir stoper arayan siyah-beyazlı yönetim, Real Sociedad’ın genç savunmacısı Pacheco için harekete geçti.

JON PACHECO'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI NASIL?

23 yaşındaki Jon Pacheco, geçen sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti. 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlenmiş olup, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Pacheco'nun transferi için resmi adımları atması bekleniyor.

JON PACHECO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Jon Pacheco, savunma oyuncusu olarak görev yapıyor. Özellikle stoper mevkisinde oynayan Pacheco, sol ayaklı bir savunmacı olarak Beşiktaş’ın savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kiralık olarak kattı.