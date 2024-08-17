Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor?

Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor?

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Beşiktaş, Real Sociedad&#039;ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor?

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Real Sociedad'ın İspanyol savunma oyuncusu Jon Pacheco için yeşil ışık yaktı. Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına başladı...

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un onayını aldığı İspanyol stoper Jon Pacheco'yu transfer listesine aldı.

Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor? - 1. Resim

Gabriel Paulista'nın yanına sol ayaklı bir stoper arayan siyah-beyazlı yönetim, Real Sociedad’ın genç savunmacısı Pacheco için harekete geçti.

Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor? - 2. Resim

JON PACHECO'NUN GEÇEN SEZON PERFORMANSI NASIL?

23 yaşındaki Jon Pacheco, geçen sezon Real Sociedad formasıyla çıktığı 31 maçta 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti. 1.84 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak belirlenmiş olup, Real Sociedad ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor? - 3. Resim

Beşiktaş yönetiminin önümüzdeki günlerde Pacheco'nun transferi için resmi adımları atması bekleniyor.

Beşiktaş, Real Sociedad'ın yıldız oyuncusu ile ilgileniyor! Jon Pacheco hangi mevkide oynuyor? - 4. Resim

JON PACHECO HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Jon Pacheco, savunma oyuncusu olarak görev yapıyor. Özellikle stoper mevkisinde oynayan Pacheco, sol ayaklı bir savunmacı olarak Beşiktaş’ın savunma hattına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour'u kadrosuna kiralık olarak kattı.

Düzenleyen:  - Spor
Samsun'da feci olay! Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kadro dışı bırakılan dünya yıldızının yeni adresi belli oldu! Türkiye'ye geliyor... - SporKadro dışı bırakılan yıldız Türkiye'ye geliyor!Futbolseverler merakla bekliyordu, belli oldu! Bu maçlar şifresiz yayınlanacak - Spor4 büyük maç şifresiz yayınlanacak!Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a teklif edilen ücret belli oldu! Yıldız oyuncu için ne kadar ödenecek? - SporKerem Aktürkoğlu Rusya yolcusu!Cimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptı - SporCimbom’un yüzü gülüyor! 'Dalya’ diyen Okan Buruk iki de iki yaptıMourinho neşteri vuruyor! Fenerbahçe Göztepe karşısında bambaşka olacak - SporMourinho neşteri vuruyorBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişim - SporBeşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişim
Sonraki Haber Yükleniyor...