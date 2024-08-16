Aboubakar'ın Beşiktaş'tan ayrılmak için tek şartı var!

Beşiktaş'ın göndermek istediği Vincent Aboubakar'ın yönetimden talebi taraftarları çıldırttı. Kamerunlu yıldızın sözleşme feshine yanaşması için sunduğu şartlar dikkat çekti.

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında yer almayan Vincent Aboubakar'ı göndermek için düğmeye bastı.

Suudi Arabistan ve Brezilya'dan gelen teklifleri kabul etmeyen 32 yaşındaki golcünün ayrılmak için tek bir şartı var.

Senelik 3 milyon 110 bin euro garanti ücret alan Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmek için bu paranın kendisine ödenmesini istediği belirtildi.

İSTENMEYEN ADAM ABOUBAKAR'DAN MAAŞ İSTEĞİ

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda yer vermeyeceğini bildirdiği Kamerunlu oyuncunun yönetime şartını sunduğu ve beklemeye geçtiği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, Galatasaray ile oynanan Süper Kupa ve ligdeki Samsunspor maçlarında kadroya alınmamıştı.