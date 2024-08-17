Beşiktaş’ın yeni yıldızı Cher Ndour görücüye çıktı: İyi ki gelmişim

İtalyan futbolcu “Kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettikten sonra taraftara da bakınca çok doğru bir karar verdim” diye konuştu.

> Murad Tamer Beşiktaş’ın kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour, “Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu” dedi.

Burası harika!

Takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Ndour, “Birkaç gün oldu geleli. Burası harika bir yer. Tesisleri çok beğendim. Başarılı olmak için her fırsat, her şart burada var. İki gün önce takım arkadaşlarımla idman yaptım. Hepsinin yaklaşımı çok iyi. Takım içerisindeki hava çok iyi. Gerçekten çok mutluyum” dedi.

İcardi’yi tanıyor

Beşiktaş’a gelmeden önce derbileri izlediğini ifade eden genç futbolcu, “Tanıdığım büyük oyuncular da var. İcardi’yi biliyorum, Dzeko’yu herkes biliyor, bizden İmmobile’yi biliyorum. Beraber oynadığım oyuncular Al-Musrati, Rafa Silva ve Gedson’u tanıyorum” ifadelerini kullandı. Kendisi için en ideal mevkiinin 8 numara olduğunu dile getiren İtalyan futbolcu, “Orta sahanın her bölgesinde oynayabiliyorum. Benim için 8 numara en ideali. Hocamız ve takımımız için neresi gerekiyorsa orada oynayabilirim” diye konuştu.

ANTALYA’DA YOK

Masuaku sıkıntısı

∂ Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta, ailevi sıkıntıları sebebiyle Arthur Masuaku dünkü idmana katılmadı. İzin alan Kongolu oyuncunun, Antalyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Samsunspor maçında sakatlanan Gabriel Paulista ise antrenmanda yer aldı.

Pogba’ya benzetilmek güzel

Dünya yıldızı Paul Pogba’ya benzetilmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyleyen Ndour, “Kendisi gerçekten büyük bir oyuncuydu” dedi. Yıldız oyuncu, kendisini iyi hissettiğini ancak Antalyaspor maçı için yüzde yüz hazır olmadığını sözlerine ekledi.