Lugano-Beşiktaş müsabakasını Danimarkalı Morten Krogh yönetecek

Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Mikkel Redder'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Hollanda'dan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR olarak görev alacak.