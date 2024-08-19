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Lugano-Beşiktaş müsabakasını Danimarkalı Morten Krogh yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Lugano-Beşiktaş müsabakasını Danimarkalı Morten Krogh yönetecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda yapacağı ilk maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Lugano-Beşiktaş maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Thun kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.30'da başlayacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını, vatandaşları D. Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Mikkel Redder'in dördüncü hakemliği üstleneceği karşılaşmada Hollanda'dan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR olarak görev alacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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