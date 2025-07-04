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25 milyonluk yıldıza Mourinho'dan telefon! Tek cümlesi ikna etmeye yetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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25 milyonluk yıldıza Mourinho&#039;dan telefon! Tek cümlesi ikna etmeye yetti
Fenerbahçe, Transfer, Jose Mourinho, Nice, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jhon Duran transferi sonrası bir bomba daha patlatmaya hazırlanan Fenerbahçe'de devreye giren isim Jose Mourinho oldu. Portekizli teknik adamın yıldız futbolcuyla telefonda görüştüğü ve tek cümlesiyle 25 milyonluk ismi etkilediği belirtildi.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Jhon Duran ile bomba bir başlangıç yapan sarı lacivertlilerin başka bir yıldızın daha peşinde olduğu, futbolcunun değerinin ise 25 milyon euro olduğu iddia edildi.

MOURINHO'DAN YILDIZ İSME TELEFON

Sözcü'de yer alan habere göre; sarı lacivertlilerin hedefindeki isim Nice'in yıldızı Evan Guessand. İddialara göre Jose Mourinho, Guessand ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve "Seni Jhon Duran ile birlikte oynatmayı planlıyorum" dedi.

Bu görüşme üzerine Guessand'ın Fenerbahçe'de oynamayı kabul ettiği belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin önündeki tek engelin Nice'in 35 milyon euroluk bonservis talebi olduğu aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Haberde, sarı lacivertlilerin rakamı düşürmeye çalıştığı ve bu transferi bitirmek için oldukça kararlı oldukları vurgulandı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Guessand, geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 42 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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