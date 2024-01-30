3 yıl önce Burak Elmas'ı şimdi de Ali Koç'u kurtardılar!

2021'de Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu renklerine bağlayarak dönemin başkanı Burak Elmas'ı maddi açıdan bir hayli rahatlatan Rayo Vallecano bu sefer de Ali Koç ve İsmail Kartal'ın gözden çıkardığı Portekizli orta saha Crespo'yu transfer etti.

Zirve yarışından kopmak istemeyen ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Takıma gelecek olan futbolcular kadar gidecek olanlar da merak konusu olurken, bu sezon sarı lacivertlilerde istediği süreleri alamayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo için İspanyollar devrede. La Liga temsilcisi Rayo Vallecano'nun tecrübeli orta saha için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi.

İspanyol ekibinin Crespo için 4 milyon euro önerdiği ve bu rakamın yönetim tarafından kabul edildiği iddia edilirken, La Liga temsilcisinin daha önce Türkiye'den yaptığı başka bir transfer dikkat çekti.

FALCAO BELASINDAN KURTARMIŞTI

Burak Elmas döneminde Galatasaray'ın uzun süre yollarını ayırmaya çalıştığı Radamel Falcao, başkent Madrid ekibi Rayo Vallecano ile anlaşmış ve sarı kırmızılıların eli maddi açıdan oldukça rahatlamıştı.

Galatasaray'a 2019-2020 sezonu başında gelen Falcao, tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 20 gol atmıştı.