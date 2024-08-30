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4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk! Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk Paris'te tarihe geçti!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk! Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk Paris&#039;te tarihe geçti!

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya alan milli sporcu, oyunlar tarihinde 4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk sporcu oldu.

Nesim Turan’la birlikte MD 8 sınıfında bronz madalya elde eden milli sporcu, toplamda 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.

4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk! Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk Paris'te tarihe geçti! - 1. Resim

Bireysel sınıf 4’te Rio 2016 ve Tokyo 2020’de altın madalya kazanan Abdullah, ayrıca sınıf 4-5 takımda 2016 Rio’da bronz madalya elde etmişti.

YAMAÇ'I GERİDE BIRAKTI

Abdullah, bu başarısıyla Paris 2024’te de yer alan ve şu an için 3’er madalyası bulunan para masa tenisçiler Kübra Korkut, Neslihan Kavas ve para atıcı Muharrem Korhan Yamaç’ı geride bıraktı.

4 madalyaya ulaşan ilk ve tek Türk! Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk Paris'te tarihe geçti! - 2. Resim

Ayrıca Nesim Turan da Paralimpik oyunlardaki madalya sayısını 3’e yükseltti.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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