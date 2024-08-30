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Para tekvando erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, yarı finale çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Para tekvando erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, yarı finale çıktı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda yarı finale yükseldi.

Para tekvando erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, yarı finale çıktı

Grand Palais'teki para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Fatih Çelik, çeyrek finalde Gürcistan'dan Giorgi Nikoladze ile karşılaştı.

Rakibini 24-19 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran milli sporcu, finale kalma mücadelesinde bu akşam, TSİ 20.32'de Japon sporcu Shunsuke Kudo ile karşı karşıya gelecek.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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