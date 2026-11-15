Spor

41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer

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41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer
Başlık Resmi41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer

Makedonya’da 41 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız, takım halinde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Makedonya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer
Başlık Resmi41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer

Deneyimli milli takım antrenörleri Orhan Ergen, Hasan Fahri Şen, Vedat Akbulut ve Yılmaz Çeken’in görev aldığı şampiyona sonrası açıklama yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu büyük başarıyı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz" dedi.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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