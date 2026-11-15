Makedonya’da 41 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Milli Takımımız, takım halinde Avrupa ikincisi olarak tarihi bir başarıya imza attı.

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Makedonya’da düzenlenen Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye, takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı.

41 ülkenin katılımıyla Avrupa Şampiyonası’nda tarihi zafer

Deneyimli milli takım antrenörleri Orhan Ergen, Hasan Fahri Şen, Vedat Akbulut ve Yılmaz Çeken’in görev aldığı şampiyona sonrası açıklama yapan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Bu büyük başarıyı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Spor Bakanımıza ve tüm Türkiye’ye armağan ediyoruz" dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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