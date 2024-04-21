59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı! Etap şampiyonu Fabio Jakopsen; “Türkiye’yi ve Türkiye’de yarışmayı seviyorum"

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 59'uncusu 134,7 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı. Büyük çekişmeye sahne olan etabı DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Fabio Jakobsen 2 saat 56 dakika 31 saniye ile kazandı. TUR'a yarın 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı ile devam edilecek. Turkuaz mayoyu etabın birincisi Fabio Jakobsen giyecek.

Türkiye'nin en prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun 59'uncusu 134,7 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı. Büyük çekişmeye sahne olan etabı DSM-Firmenich PostNL Takımı'ndan Fabio Jakobsen 2 saat 56 dakika 31 saniye ile kazandı. TUR'a yarın 190,6 kilometrelik Kemer-Kaş (Kalkan) etabı ile devam edilecek. Turkuaz mayoyu etabın birincisi Fabio Jakobsen giyecek.

YARIŞIN CEREYANI

14 ülkeden 25 takımın iştirak ettiği bu büyük organizasyona 172 sporcu katılıyor. Saat 10.25'te Düden Parkı önünden verilen startla yarış başladı. İlk beş kilometre toplu geçildi. Havaalanı Caddesi katedilirken herhangi bir kaçış grubu oluşmadı. Belek Köprübaşı Caddesi’ne kadar peloton çok da hızlı olmayan bir tempoda yarışı götürdü.

YEDİ KİŞİLİK KAÇIŞ GRUBU

49,7. kilometrede etabın ilk sprint prim kapısı geçildi. BBH takımından Jambalijamts Saimbayar kapıyı birinci geçti. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Tomasz Budzinski ikinci, Novo Nordisk takımından Filippo Ridolfo üçüncülüğü elde etti. Kapı geçildikten sonra kaçış grubu tempoyu yavaşlatınca peloton arayı kapatıp farkı 1 dakikanın altına indirdi.

GÜNEŞ İYİCE YAKMAYA BAŞLADI

Saatlerin 12.00'yi gösterdiği sırada parkur iyice ısındı. Sporcular rüzgârsız havada ve gittikçe artan bir sıcaklıkta pedal çevirirken epey zorlandılar. Bu da zaman zaman temponun düşmesine neden oldu. Bu arada temponun düşmesinden sonra kaçış grubu bir sporcu eksildi. Yeni zaman farkı 1 dakika olarak verildi.

DÜZ PARKURDA FAZLA ATAK OLMADI

Genelde starttan sonra parkurun düz olması da yarış cereyanını etkiledi. Bu nedenle peloton fazla parçalanmadı. 172 sporcu bu görüntüde kendisini finişe saklamayı tercih ediyor gibi gözüktü. Kaçış grubunda

bulunan Sakarya Takımı’ndan Emre Yuca yedi kişilik kaçış grubundan kopunca pelotona yakalanmış oldu. Kurşunlu Şelalesi geçilirken kaçış grubu ile peloton arasında fark stabil olarak kaldı. Fark 1 dakika 43 saniye olarak ölçüldü. Spor Toto takımından Mehmet Kanat da kaçış grubuna katıldı.

HIZ, GÜNEŞE RAĞMEN 55 KM'YE ÇIKTI

Daha önce fazla tempo yapmayan peloton ve kaçış grubu finişe 47 kilometre kala hızını artırdı. Yeni ölçümle sporcuların saatte 55 kilometre hıza ulaştığı bilgisi verildi.

TIRMANIŞ PRİM SONUÇLARI

Finişe 43,3 kilometre kala dördüncü kategoriden puan veren tırmanış prim kapısı geçildi. Mazowsze Serce Polski Takımı'ndan Michal Pomorski çizgiyi ilk geçen sporcu oldu. Polonyalı sporcu yarınki Kemer-Kaş (Kalkan) etabında Dağların Kralı adı verilen Kırmızı mayoyu taşımaya hak kazandı. Prim kapısını ikinci geçen Burgos-BH takımından Jambaljamts Sainbayar oldu. Zaman farkı Türkiye Güzellikleri kapısına yaklaştıkça iyice düştü ve 25 saniye olarak verildi. Ve beklenen oldu, kaçış grubu ile peloton birleşti.

TÜRKİYE GÜZELLİKLERİ PRİM KAPISI SONUÇLARI

Etabın son prim kapısı finişe 19.6 kilometre kala geçildi. Türkiye Güzellikleri prim kapısı sonuçları şöyle oluştu...

1-Vinzent Dort (Bike AID)

2-Paul Wright (Rembe Sauerland)

3- Ramazan Yılmaz (Adria Mobil)

Kapı geçildikten sonra Ravitayman (Yemek arası) sona erdi. Peloton toplu halde finişe hızlı bir tempoyla pedal bastı.

SON METRELER YİNE NEFES KESTİ

Finişe son 10 kilometrede pelotonda kopma görülmedi. Yavaş yavaş sprinterleri koruma altına alan takım arkadaşları onları finişe hazırlamaya başladı. Yine nefes kesen bir finişe hazır olmak için izleyiciler bariyer dibinde yerlerini aldı. Peloton finişe toplu geldi. Son 50 metrede muazzam bir atak yapan Jakobsen etabı birinci olarak bitirdi.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Turkuaz mayoyu Fabio Jakobsen'e Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır teslim etti. Yarış sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Soudal-Quick Step takımının sporcusu, “Türkiye Turu’na dönmek ve tekrar zafer kazanmak güzel duygu” dedi ve “Yeni takımımla sezon başında böyle bir zafer daha güzel oldu. Kısa sürede alıştık. Zafere çok yakınlaştığım olmuştu fakat bir türlü gerçekleşmemişti. Sezonun ikinci yarısına başlarken burada kazanmak çok iyi oldu. Takım olarak çok sıkı çalıştık” dedi.

"TÜRKİYE'Yİ VE TÜRKİYE'DE YARIŞMAYI SEVİYORUM'

Büyük hedeflere ulaşmak için bu tip zaferlerin her zaman taşıyıcı rol oynadığını ifade eden Jakopsen, “Bundan da ötesinde takım olarak bugünkü çalışmamızdan gurur duyuyorum. Bisiklet bir takım sporudur. Takım arkadaşlarım beni kazanma pozisyonuna soktular. Son anda beni bırakarak finişe girmemi sağladılar. Çok iyi bir başlangıç oldu” şeklinde konuştu.

“Daha fazla sayıda sprint neden olmasın” ifadelerine de yer veren sporcu şöyle konuştu; “2017’de ilk defa eşimle birlikte tatile gelmiştik. Burada insanlar çok kibar ve cana yakın. Türkiye yarışı da çok güzel bir yarış. 2019’da tekrar geldim. O zamanki önemli sprinterler arasında bir etap kazanmayı başardım. Bu gerçek bir zaferdi. Polonya’da geçirdiğim kazadan sonra burada toparlandım. Bu ülkeyi her zaman güzel hatırlayacağım. Geri dönüşler için mükemmel bir yarış. Türkiye’yi ve Türkiye’de yarışmayı seviyorum.”