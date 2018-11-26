Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray zor bir süreçten geçse de, camiada, kulüpte ve takımda birlik sağlandı... F.Bahçe derbisinin ardından ligde birçok önemli ismini cezalar sebebiyle kaybeden, teknik direktör Fatih Terim’e de tarihte görülmemiş bir ceza verilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ile büyük bir ihtilafa düşen sarı-kırmızılılar için Konya maçındaki penaltı kararı bardağı taşıran son damla olmuştu. Önceki gün Başkan Mustafa Cengiz, federasyonu tüm kurullarıyla istifaya davet ederken, hakemlerin de görevi bırakması gerektiğini belirtti. Camiadan Cengiz’e büyük destek geldi... Dün de Florya’da büyük bir kenetlenme yaşandı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak antrenmanı takip ederken, kamuoyuna da birlik mesajı verildi.



“Yüreğimizi koyacağız”

Hafta içi Lokomotiv Moskova deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak, ardından Beşiktaş ile karşılaşacak G.Saray’da teknik direktör Fatih Terim ile futbolcular da birbirlerine söz verdi. Terim, kariyeri boyunca birçok zorlu dönemden geçtiğini oyuncularına anlatırken “Hepsinden de alnımın akıyla çıkmasını bildim. Şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz mücadele etmek. Bizim yaralarımızın açılmasını bekliyor ama inanıyorum ki, siz onları şaşırtacaksınız ve zafer bizim olacak” dedi. Tüm futbolcular da hem hocaları hem de taraftarları için sahada yüreklerini ortaya koyacaklarını belirtti.

Çık konuş efsane ol

G.Saray’ın TFF tarafından doğranmasının ardından Futbol Federasyonundaki görevinden istifa eden Ali Dürüst için sarı-kırmızılı taraftarlar bir ricada bulundu. Sosyal medyadan Dürüst’ü kutlayan futbolseverler ‘Şimdi de çık konuş. Galatasaray’ın nasıl doğrandığını anlat. Efsane ol’ çağrısını yaptı. Avrupa basınında da hakem Hüseyin Göçek’in penaltı kararı eleştirilip “Türkiye’de kurallar farklı olmalı” göndermesi yaptı.