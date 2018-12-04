Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, tarihinin en iyi dönemini yaşayan Kasımpaşa’yı konuk etti Kadıköy’de. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor şokunu telafi edip çıkışa geçmeyi hedefliyor, Saracoğlu’nda ilk kez bir maça favori çıkan lacivert-beyazlılar ise zirve iddiasını güçlendirmek istiyordu. Hücum hattında önemli bir rotasyon yapmıştı Erwin Koeman. Mehmet Ekici oyun kurucu görevini üslenmiş, Frey’in gollerine rağmen Slimani ilk 11’de yer bulmuştu. Sarı-lacivertlilerin hücum hattı diri görünüyordu ama pozisyonları ve golü bulan Kasımpaşa oldu. Henüz 8. dakikada ceza alanında Isla’nın elle oynamasıyla kazanılan penaltıda Diagne’nin vuruşunu Harun çeldi. Dönen topu Eduok ağlara gönderse de Nijeryalı atıştan önce ceza sahasına girdiği için hakem Yaşar Kemal Uğurlu golü iptal etti. Ardından önce Neustadter ve Mehmet Topal kaleyi yokladı. 22’de Trezeguet’nin sağdan ortasına kafayı gol makinesi Diagne vurdu, Kadıköy sustu: 1-0.

> Diagne durmuyor

32’de Diagne’nin sert şutunu Harun güçlükle önlerken, 38’de Harun’la karşı karşıya kalan Eduok zoru başarıp, topu auta şutladı. 40’ta Mehmet Ekici’yle sinyalini veren gol, 44’te Neustadter’le geldi. Soldan Valbuena’nın ortasına ön direkte kafayı vuran Rus skoru eşitledi: 1-1. 45+3’te inanılmaz bir an yaşandı, Skrtel’in ceza sahasına yerden ortasında herkesi geçen topu arka direkte Özgür Çek tamamladı(!): 2-1. İkinci yarının ilk gol tehlikesi 51’de yaşandı ve Slimani bir kez daha hayal kırıklığı yaşattı. 54’te Trezeguet’in soldan ortasında Youssef’in arka direğe aşırdığı topa kafayı vuran Diagne ise hata yapmadı: 2-2. Ekici ve Valbuena’nın sakatlanarak oyundan çıkması Fenerbahçe’nin dengesini bozarken, Kasımpaşa 72’de Trezeguet, 77’de Diagne’yle yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Son düdük çaldığında iki takım da aldığı 1 puandan memnun değildi.