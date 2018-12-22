Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta büyük bir yaprak dökümünün beklendiği ocak ayında Jeremain Lens de yuvadan ayrılabilir. İngiltere Championship takımlarından Leeds United bir süredir siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızı için bastırıyordu. Lens’in satışını düşünmeyen Başkan Fikret Orman’ın inadı sonunda kırıldı. İngiliz kulübüne Hollandalı yıldızın bonservis bedelinin 5 milyon avro olduğu söylendi. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Hollandalı futbolcuyu Leeds United’ın dünyaca ünlü Arjantinli teknik adamı Marcelo Bielsa ısrarla istiyor. Bielsa’nın ısrarları doğrultusunda Leeds’in bu bedeli ödemesine kesin gözüyle bakılıyor.



GÜNEŞ TEDİRGİN

Ancak teknik direktör Şenol Güneş, Lens’in gitmesiyle sol kanadın iyice zayıflamasından endişeleniyor. Ryan Babel’in takımda kalıp kalmayacağı belli olmadığından dolayı sol kanadı Lens’e emanet etmeyi planlayan Güneş’in, bu endişelerini Başkan Orman’a ilettiği öğrenildi. Şenol Hoca sol kanat için kaliteli bir transfer yapılması durumunda Lens’in gitmesine onay vereceğini bildirdi. Beşiktaş’ın gündeminde yer alan Sivaspor’un yıldızı Emre Kılınç’ın transferi de Lens’in Ada’ya gitmesiyle gerçekleşebilir. 24 yaşındaki oyuncu için Sivasspor 3 milyon avro bonservis bedeli belirledi.