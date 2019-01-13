Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından Beşiktaş’ta önümüzdeki günlerde hareketlilik daha da artacağa benziyor. Hedefteki yeni isim Galatasaray’la ipleri koparan Serdar Aziz... Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün basın toplantısında yaptığı açıklamada, millî oyuncunun 3 sene önce Beşiktaş’ın kapısından döndüğünü hatırlatarak, “Serdar Aziz belki olabilir. Ama transferi yönetim yapıyor. Ben yönetim ile görüşemiyorum, randevu alıyorum şu anda’’ demişti. Bu açıklama üzerine Başkan Fikret Orman ile tecrübeli hoca buluştu. Serdar Aziz transferi hakkında fikirlerini paylaşan ikili, 28 yaşındaki oyuncunun takıma faydalı olacağı görüşünde birleşti.

VİDA, MONACO'YU İSTİYOR

Şenol Hoca’nın, Domagoj Vida’ya gelen tekliflerin değerlendirilmesi durumunda, Serdar Aziz’in transfer edilmesini istediği belirtildi. Suudi Arabistan ekibi El-Ittihad’i çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in, Domagoj Vida’yı çok istediği biliniyor. El-Ittihad’dan gelen son teklif 10 milyon avro olmuştu. Bu arada Thierry Henry’nin çalıştırdığı Monaco da, savunmasını güçlendirmek için Vida’ya talip oldu. Fransız ekibi son olarak Beşiktaş’a 12 milyon avro önerdi. El-Ittihad’ın yeni bir teklif yapıp yapmayacağı merak edilirken, Hırvat stoperin de Monaco’da forma giymeyi çok istediği gelen bilgiler arasında. Vida bu sezon Beşiktaş’ta 22 maçta forma giyerken toplamda 1885 dakika sahada kaldı.