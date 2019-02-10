Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ankara'da Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 29 puanla 7. sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 6'sını kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 12'sini yitiren MKE Ankaragücü ise 20 puanla 16. sırada bulunuyor. İki takım, ligde son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkati çekiyor. Kasımpaşa yaptığı son 3 maçtan puansız ayrılırken, MKE Ankaragücü ise çıktığı son 6 müsabakayı kaybetti.

Başkent deplasmanı öncesinde Kasımpaşa'da cezalı ve sakat futbolcu bulunmuyor.