Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy'de endişeli başlayan gece, tribünleri tıklım tıklım dolduran sarı-lacivertli taraftarların yaydığı inanılmaz enerjinin takıma sirayet etmesiyle mutlu bitti. Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'nin, müzesinde UEFA Kupası bulunan Rus lideri Zenit karşısındaki performansı merak ediliyordu. Zenit'in yaklaşık 2 aydır resmî maça çıkmaması avantaj olarak görülse de, Slimani'ye mahkum kalan Fenerbahçe'de Tolgay'ın da ısınırken sakatlanması moral bozmuştu. Ama geç demeden, soğuk dinlemeden stadı dolduran binler doping etkisi yaptı. Sarı-lacivertliler, Zenit'i sahadan sildi. Orta alanı Jailson-Elif-Topal'dan oluşturan Ersun Yanal'ın kanatlardaki Moses-Valbuena tercihi de bu performansta etkili oldu. Tabii Isla'nın etkili bindirmelerini de vurgulamak lazım. İlk düdükle birlikte orta sahayı ele geçiren sarı-lacivertliler kanat organizasyonları, hızlı ve kalabalık hücumlarla Rusların nefesini keserken, tüm dönen topları da toplayarak rakibin direncini kırdı.

TUR İÇİN UMUTLANDIK

Ancak bu etkili oyuna rağmen kalabalık Zenit defansını aşmak kolay olmadı. Orta alanı Fenerbahçe'ye kaptıran, hücum yapmayı aklına dahi getirmeyen Rusların topyekun savunması ancak 21. dakikada düştü. Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde seken topu altı pasta önünde bulan Slimani bu sefer yüzleri güldürdü: 1-0. Fenerbahçe golle rahatladı ama hız kesmedi. 24 ve 27'de Elif uzaktan şutlarla kaleyi yoklarken Lunev zor anlar yaşasa da farkın açılmasını önledi. Sarı-lacivertliler ilk yarının sonlarına doğru vites düşürünce Zenit hücumu hatırladı ve 43'te Mehmet Topal'ın top yerine Driussi'ye vurmasıyla penaltı kazandı. Ama kalede penaltı canavarı Harun vardı ve tecrübeli eldiven unvanının hakkını vererek Mak'ın vuruşunda gole geçit vermedi. İkinci yarıda da takımlar saha değiştirdi, oyuncu değiştirdi ama bu durumlar oyuna ve yansımadı. Fenerbahçe farklı kazanabileceği maçta 1-0'a razı olsa da tur için avantaj elde etti ve sergilediği performansla umut verdi.

TOLGAY DA SAKATLANDI

Fenerbahçe'de maç öncesi Tolgay Arslan ısınma esnasında sakatlanınca kadrodan çıkarıldı. Mehmet Ekici'nin de Kayseri maçında aldığı darbe sebebiyle 2-3 hafta sahalarda olmayacağı açıklandı. Ersun Yanal'ın bu bölgede alternatif olarak elinde yeni transfer Miha Zajc bulunuyor. Sakatların yokluğunda dünkü Elif-Mehmet Topal-Jailson üçlüsü güven verdi.

PENALTI CANAVARI

Harun Tekin dün 50 gün sonra kaleyi devraldı ve hayati bir penaltı kurtardı. Robert Mak'a gol için izin vermeyen Harun, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 19 penaltının 10'unu kurtarmış oldu. Futbolcu bu sezon Süper Lig'de Mbaye Diagne (Kasımpaşa) ve Hugo Rodallega'ya (Trabzonspor) da penaltılarda geçit vermemişti. Futbolcu maçından ardından, ''Penaltı anında kendime güveniyordum. Direkten dönen topu tekrar dönüp almak tarifi mümkün olmayan bir andı benim için. İnşallah orada da turu atlar geliriz'' diye konuştu.

67 GÜN SONRA COŞTU

Fenerbahçe'nin Cezayirli santrforu Islam Slimani, 67 gün sonra gol attı. Performansıyla çok eleştirilen Slimani, Zenit karşısında sarı-lacivertlilere galibiyeti, belki de turu getirdi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda birer gol atan Slimani, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını ise 3'e yükseltti. Futbolcu resmî maçlardaki son golünü Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Giresunspor'a atmış, F.Bahçe Kadıköy'deki o maçı da 1-0 kazanmıştı.

MATHIEU VALBUENA

Mathieu Valbuena maçın ardından, "Ligde zorlu bir dönemden geçiyoruz ama Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. İyi bir takımla karşılaştık, kazanmak güzel oldu. İlk maçı kazandık, turu orada almamız gerekiyor. Gol yemedik, en önemlisi de bu" açıklaması yaptı.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Dünkü maç F.Bahçe'nin avantajıyla bitse de kötü bir haber de var. Mücadelenin 14. dakikasında sarı kart gören Isla, cezalı duruma düştü. Bu kartla Fenerbahçe'nin Şilili yıldızı 21 Şubat Perşembe günü Rusya deplasmanında oynanacak rövanş maçında yerini alamayacak.

AYAĞA KALKIYORUZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımının ortaya koyduğu futboldan ve aldığı sonuçtan memnun olduğunu söylerken, "Sanırım Zenit ilk kornerini 60'ta kullandı. O dakikaya kadar rakibe göre pozisyonlarımız çok fazlaydı. Bu arada Harun'a iş düştü ve bu özelliğinden faydalandık. İki devreli bir maç, şimdi oraya gideceğiz" dedi. Yanal, "Oyuncularımız oldukça iyi ve arzuluydu. Takımın gidişini iç sahada ve dış daha da eşitlemeliyiz. Gördüğünüz gibi hakem konuşulmadı ve gergin bir ortam olmadı. Sadece futbolu konuşuyoruz çünkü kurallar var ve kurallar çok net. Skorlar üst üste gelmeli. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe taraftarının da desteğiyle en yakın zamanda ayağa kalkacaktır" sözlerini kullandı.

SEMAK UMUTLU

Zenit'in teknik patronu Sergey Semak, "Evimizdeki rövanşta daha iyi oyun oynayacağımıza eminim" derken, "Fenerbahçe agresif bir oyun sergiledi. Taraftarının da çok büyük bir rolü vardı. Hatalar da yaptık. Rövanş maçı öncesi her şeyi kaybettik diye bir şey yok" sözlerini kullandı.