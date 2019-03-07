Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Pazar günü oynanan EY Malatya-Başakşehir maçında hakem ve yardımcısıyla yaşandığı iddia edilen kavga Riva’yı ayağa kaldırdı. Geçelim olayın ayrıntılarına... Maçtan sonra hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Dr. Cenk Altun, durumu Riva’ya telefonla iletiyor. Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartışıyor. Cenk Altun, bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli’yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor.

Kayıtlar incelenecek

Federasyon, MHK’dan bu konu ile ilgili bütün tarafların dinlenilmesini istedi. MHK da hakemler ve gözlemciden şifahi (sözlü) olarak bilgi almaya çalıştı. Ancak bu MHK’yı tatmin etmedi. Bunun üzerine yazılı savunmaları istendi. MHK ilk tedbir olarak bu hakemlere bu hafta maç vermeme kararı aldı. Küfür için VAR kayıtlarına da bakılacak olan bu konu, PFDK’ya intikal ederse ve ceza üç ayı geçerse Fırat Aydınus’un hakemlik hayatı dâhil, TFF bünyesinde hiçbir görevde bulunamaması söz konusu. Üç aydan az bir ceza ise sezonu kapatması anlamına gelecek. Fırat Aydınus’un daha önce de benzer olaylar yaşamasını da dikkate alan MHK’nın bu konuda hakemi koruma ya da olayı kapatma tarafında olmadığı iddia edildi.

ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bu, ilk vukuatı değil

Süper Lig’in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus, tam beş sene önce 9 Mart 2014’teki G.Saray-Akhisar karşılaşmasında, Galatasaraylı Melo ile girdiği bir diyalog sırasında küfrettiği sosyal medyada iddia edilmiş ve bazı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde Aydınus’un 4. hakem ile aralarındaki tartışmanın Melo’ya küfür olarak yansıdığı iddia edilmişti. Dönemin Federasyonu ve MHK’sı Aydınus’un “Melo’ya küfretmedim” beyanını esas almıştı.