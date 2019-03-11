Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Atiker Konyaspor karşılaşmasının 34. dakikasında siyah-beyazlılar Burak Yılmaz'ın frikikten attığı golle skoru 2-1'e taşırken, bu gol öncesinde yaşananlar büyük yankı uyandırdı.

MEDEL, QUARESMA'NIN ENSESİNE TOKAT ATTI

Frikiği kullanmak üzeri topa hareketlenen Ricardo Quaresma'ya, Şilili yıldız Gary Medel tepki gösterdi. Bunun üzerine Quaresma, Medel'e doğru hamle yaparken, Gary Medel, Portekizli futbolcunun ensesine tokat attı. Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesine engel olurken, Ricardo Quaresma frikiği kullanmaktan vazgeçti ve topu bıraktı.

BURAK, TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Atışı kullanan Burak Yılmaz ise topu ağlara göndermeyi başardı.



TARTIŞMA DIŞ BASINDA MANŞETLERDE

Medel ve Quaresma arasında geçen bu tartışma, dış başında da yer buldu. Özellikle Portekiz gazeteleri, Medel'in Quaresma'ya gösterdiği tepkiyi manşetlerine çekti.

