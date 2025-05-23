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62 yıl sonra logo değişti! Real Betis'ten 'kuşlu' kupa göndermesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya temsilcisi Real Betis, UEFA Konferans Ligi finalinde Premier Lig ekibi Chelsea ile karşılaşacak. Bu sezon kupa kazanan tüm İngiliz takımlarının sembolünün kuş olmasına esprili bir göndermede bulunan Real Betis, logosunda dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3'üncü büyük kupası UEFA Konferans Ligi'nin finalinde Chelsea ile Real Betis, 28 Mayıs Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Polonya'nın Wroclaw Şehir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlyacak maç öncesi İspanyol ekibinden esprili bir gönderme geldi.

62 YILLIK LOGO DEĞİŞTİ

Bu sezon Premier Lig'de zafer ulaşan Liverpool (Liver Bird), FA Cup'ı müzesine götüren Crystal Palace (kartal), Caraboa Cup'ta mutlu sona ulaşan Newcastle United'ın (saksağan) ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Tottenham'ın (horoz) sembolünde de kuş olması dikkatlerden kaçmadı.

62 yıl sonra logo değişti! Real Betis'ten 'kuşlu' kupa göndermesi - 1. Resim

Real Betis, sembolleri kuş türünde olan İngiliz ekiplerinin hepsinin Premier Lig ve Avrupa'da kupa kazanması sonrası harekete geçti ve 62 yıllık logosunda değişime gitti.

KUŞLU LOGO!

Premier Lig temsilcisi Chelsea ile oynayacağı final öncesi esprili X (eski adıyla Twitter) paylaşımıyla gündem olan Real Betis, "Konferans Ligi finali için kullanacağımız logoyu takdim ediyoruz" mesajıyla sosyal medyada yeni logosuna yer verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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