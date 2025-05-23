62 yıl sonra logo değişti! Real Betis'ten 'kuşlu' kupa göndermesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2025 12:01 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 12:09 - Güncelleme:

İspanya temsilcisi Real Betis, UEFA Konferans Ligi finalinde Premier Lig ekibi Chelsea ile karşılaşacak. Bu sezon kupa kazanan tüm İngiliz takımlarının sembolünün kuş olmasına esprili bir göndermede bulunan Real Betis, logosunda dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 3'üncü büyük kupası UEFA Konferans Ligi'nin finalinde Chelsea ile Real Betis, 28 Mayıs Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Polonya'nın Wroclaw Şehir Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlyacak maç öncesi İspanyol ekibinden esprili bir gönderme geldi. İlgili Haber İngiliz basınından Ange Postecoglou'ya büyük övgü! "Dostum, ben bir kazananım" 62 YILLIK LOGO DEĞİŞTİ Bu sezon Premier Lig'de zafer ulaşan Liverpool (Liver Bird), FA Cup'ı müzesine götüren Crystal Palace (kartal), Caraboa Cup'ta mutlu sona ulaşan Newcastle United'ın (saksağan) ardından UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Tottenham'ın (horoz) sembolünde de kuş olması dikkatlerden kaçmadı. Real Betis, sembolleri kuş türünde olan İngiliz ekiplerinin hepsinin Premier Lig ve Avrupa'da kupa kazanması sonrası harekete geçti ve 62 yıllık logosunda değişime gitti. İlgili Haber İngiliz finalinde kazanan Tottenham oldu! 41 yıl sonra bir ilk KUŞLU LOGO! Premier Lig temsilcisi Chelsea ile oynayacağı final öncesi esprili X (eski adıyla Twitter) paylaşımıyla gündem olan Real Betis, "Konferans Ligi finali için kullanacağımız logoyu takdim ediyoruz" mesajıyla sosyal medyada yeni logosuna yer verdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş