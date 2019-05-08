Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Beşiktaş’ı devirip şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan ve zirveye kurulan Galatasaray’da keyifler yerinde. Beşiktaş’ın üst üste iki şampiyonluğunun ardından geçen sezon siyah-beyaz hegemonyaya son veren Fatih Terim, kendi şampiyonluğunu 7’ye, Galatasaray’ınkini de 21’e çıkarmıştı. Bu sezon ise Terimli Galatasaray’ın ne yapacağı merak konusuydu. Takımın gol kralı Gomis’i satıp yerini dolduramayan ve Şampiyonlar Ligi dâhil olmak üzere, sezonun ilk bölümünü adeta santrforsuz oynayan sarı-kırmızılılar Avrupa’da hüsran yaşarken, ligin ilk bölümünü de zirveden 6 puan geride tamamlamıştı. Ayrıca Fatih Terim’in Fenerbahçe maçından sonra 10 maçlık ceza almış ve sarı-kırmızılılar çok sıkıntılı dönemlerden geçmişti.

YETER Kİ BİZ KAZANALIM

Sezonun devre arasında orta çaplı revizyona giden Galatasaray, Avrupa Ligi’nden de elenirken, ligdeki zirve yarışında da yol katedemiyordu. Tarihler 3 Mart 2018’i gösterdiğinde Erzurum deplasmanında sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 1-1’lik sonuç almış ve Başakşehir’le aradaki farkta 8 olmuştu. Basın toplantısında “Fark kapanır mı” sorusuna tecrübeli teknik adam, “Sekiz de kapanır 18 de. Yeter ki biz kazanalım” cevabını vermişti. Ve sezonun 31’inci haftasına gelindiğinde, sonradan şampiyonluk yarışına dâhil olan Beşiktaş’ı evinde 2-0’la geçen Galatasaray, zirveye oturdu. Fatih Terim 8, Galatasaray da 22’inci şampiyonluğuna artık çok yakın.

YENİ REKORLARA KOŞUYOR

Türkiye’de Avrupa Kupası bulunan tek Türk antrenör olan Terim, 8’inci şampiyonluğunu da kazandığı takdirde tekrar edilmesi çok güç bir kariyere imza atacak. Galatarasay, Süper Lig’de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana son üç haftaya zirvede girdiği bütün sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi ve sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukların 7’sini teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazandı.

G.SARAY BAŞKANI TEHDİT EDİLEMEZ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, spor müdürleriyle yaptığı sohbet toplantısındaki sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Cengiz “Eski başkanlarımızdan Faruk Süren’in ‘Seçime git, ibra etsinler’ şeklindeki tehdidi karşısında gösterdiğim tepkiyi anlatmak istedim. Bilinmelidir ki, Galatasaray Başkanı tehdit edilemez ve makamı asla pazarlık konusu yapılamaz” dedi.

ASLAN BABEL!

Galatasaray, bir süredir görüştüğü Ryan Babel ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fulham ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak. Babel, sarı-kırmızılı kulüpten 2,5 milyon avro yıllık garanti ücret alacak. Ayrıca oyuncuya yine 2,5 milyon avro imza parası da ödenecek. Futbolcu sezonun bitmesiyle birlikte İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Galatasaray yönetiminin, Babel için farklı bir tanıtım organizasyonuna da hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğun kazanılması halinde Ryan Babel'i de kutlamalara davet edeceği ve Hollandalı yıldızın yeni formasıyla taraftarların önüne çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Fulham'da sezonun 2. yarısında iyi bir dönem geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TÜZÜK TADİL KONUŞULACAK

Sarı-kırmızılılarda mayıs ayı olağan divan toplantısı, bugün saat 13.30’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etik çalışma grubu, iletişim çalışma grubu sunumu ve tüzük tadil metni son revizyon sunumu yapılacak.

YİRMİ YAŞ ALTI LİSTESİNDE

Almanya’nın Stuttgart takımında forma giyen millî futbolcu Ozan Kabak, Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından hazırlanan 20 yaş altındaki en değerli futbolcular listesine girdi. Kabak, 20,8 milyon avroluk değeriyle listeye 19. sırada kendine yer buldu.

TERİM’İ MEMNUN ETTİ

G.Saray’da Beşiktaş galibiyetinde kilit rol oynayan isim Fernando oldu. İkinci golü atan oyuncuyu Fatih Terim özel olarak tebrik etti. Beşiktaş maçında gizli golcü görevi verilen ve rakibin boş bıraktığı alanları kullanması söylenen Fernando hocasının istediklerini yerine getirdi.