Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün yaptığı seçimli olağan genel kurul ile yeni başkanını seçti. Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 4 yıl boyunca Türk futbolunu yönetme yetkisini aldı. Yıldırım Demirören yönetiminde 4 yıl başkan vekilliği yapan Nihat Özdemir, Fenerbahçeli kimliğiyle ön plana çıkıyor. İlk defa 1995-96 yılında Ali Şen’in başkanlığında sarı-lacivertli kulübün yönetiminde yer alan Özdemir, 2000 yılından itibaren de Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulunda 2. başkan olarak görev almıştı. Futbol kamuoyunda da TFF’de artık Fenerbahçe’nin ağırlığının olacağı konuşuluyor ancak Özdemir’in 14 kişilik yönetim kuruluna bakıldığında durum hiç de öyle görünmüyor.

İKİ BEŞİKTAŞLI KALDI

Nihat Özdemir’le birlikte Servet Yardımcı ve Selim Soydan, gönlünü sarı-lacivertli renklere kaptıranlardan. Yeni yönetimde Fenerbahçeli 3 isme karşılık, Galatasaray’dan 5 isim bulunuyor. Erdal Bahçıvan’la birlikte, İsmail Erdem, Nuri Akın, Onur Alkın Kalkavan (G.Saray kongre üyeleri) ve Hamit Altıntop sarı-kırmızılı takımın taraftarı. Yıldırım Demirören döneminde TFF’de Beşiktaşlı isimler ağırlıktayken, bu sayı 2’ye düşmüş durumda. Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez, siyah-beyazlı takımın sempatizanı. Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu Trabzonspor; Mehmet Baykan Konyaspor, Hasan Yıldırım Akıncoğlu Antalyaspor, Mustafa Çağlar ise Bursaspor’a gönül veren isimler.

Kim hangi takımı tutuyor?

∂ Nihat Özdemir: Fenerbahçe

∂ Servet Yardımcı: Fenerbahçe

∂ Selim Soydan: Fenerbahçe

∂ Erdal Bahçıvan: Galatasaray

∂ İsmail Erdem: Galatasaray

∂ Nuri Akın: Galatasaray

∂ Onur A. Kalkavan: Galatasaray

∂ Hamit Altıntop: Galatasaray

∂ Erhan Kamışlı: Beşiktaş

∂ Ali Düşmez: Beşiktaş

∂ Yılmaz Büyükaydın: Trabzonspor

∂ M. Hacıkerimoğlu: Trabzonspor

∂ Mehmet Baykan: Konyaspor

∂ Hasan Akıncıoğlu: Antalyaspor

∂ Mustafa Çağlar: Bursaspor

ÇAVUŞOĞLU ÖZDEMİR İFTARDA

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir Türkiye-Özbekistan millî maçı öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla birlikte Aytemiz Alanyaspor kulübü tarafından düzenlenen iftara katıldı. Oba restoranda gerçekleşen iftarda TFF yöneticileri Selim Soydan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop yer aldı.