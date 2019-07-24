Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’da Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman kariyer planlarını anlattı. Avusturya’da kampta bulunan ikiliden Kaan Ayhan ileride büyük liglerde forma giymek istediğini belirterek “Yaz transfer döneminde birkaç kulüple görüştük. ‘Burada mutsuzum.’ veya ‘Bu sezon kesinlikle gitmek istiyorum’ diye bir şey demiyorum. İleride ne olacağını bilemiyorum ama inşallah bir gün daha iyi yerlere geliriz. Belki de Kenan ile bir takıma transfer oluruz” dedi. Ayhan, Türkiye’den de bir teklif almadığını söyledi.

KARŞILAŞMAK İSTEMEM!

Yirmi beş yaşındaki Kenan Karaman ise “Bir futbolcunun hedefleri ve hayalleri her zaman büyük olması lazım. Çok çalışıp performansımızda devamlılık gösterip diğer adımı atmanın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hem Kaan hem de ben bu potansiyele sahibiz. İnşallah bir gün daha da üst seviye ve büyük takımlarda oynarız” dedi. Ümit Millî Takım’dan beri ayrılmak ikili olduklarını belirten Kaan ve Kenan, idman maçlarında da karşı karşıya gelmekten kaçındıklarını söyledi.

KENAN İSPANYA’YA, KAAN İTALYA’YA!..

Kaan Ayhan, Kenan’ın İspanya’ya yakın olduğunu belirterek “Kenan’ın menajeri olsam İspanya’yı tavsiye ederdim. Kendisi de orayı tercih eder” dedi. Kenan ise Kaan için “Ben onu İtalya’da büyük takımlarda görüyorum. Savunma anlayışı çok iyi” yorumunda bulundu.