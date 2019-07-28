Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marcos do Nascimento Teixeira... Kısaca Marcao... Galatasaray’ın Ozan Kabak’ın satılması sonrası devre arasında kadrosuna kattığı ve kısa sürede takıma monte ettiği Brezilyalı stoper. Portekiz’in Chaves takımında forma giyiyordu. Bonservisine 4 milyon avro verilerek Aslan yapıldı. Camianın “İyi ki de almışız” dediği isimlerden oldu. Peki Marcao; Galatasaray’a gelmesi hakkında ne düşünüyordu? Kendisi anlattı: Buraya gelişim kolay olmadı. Portekiz’de küme düşmemeye oynayan bir takımdan Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir takıma geliyorsunuz. Ben hayatımda her şeyi fedakarlıklar yaparak ve çok çalışarak elde ettim. Bunu da aynı şekilde.

Terim’e özel teşekkür

Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Daha çok çalışıyorum. Burada en büyük teşekkürü Hoca’ma (Fatih Terim) etmeliyim. Bana güvendi, izledi ve Galatasaray’a getirdi. Galatasaray’a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da Hoca’m sayesinde attım. Bir futbolcu için hocasının ona güvenmesi, hata yapsa bile kendisini desteklemesi çok önemli. Fatih Hoca’mız tüm takıma verdiği güvenle çok daha iyi işler yapmamızı sağlıyor. Her Brezilyalı oyuncunun olduğu gibi benim de en büyük hayalim bir gün millî takım için mücadele etmek, o formayı giymek. Galatasaray’da göstereceğim başarılarla umarım bir gün o kapı benim için açılır.

Önümüze bakalım

İlk sezonunda hem lig hem de kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki stoper “Artık bu geçmişte kaldı. Şimdi önümüze bakmalıyız. Burada en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Güzel bir ortamımız var, iyi ve yoğun çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyoruz” dedi.

Madem anlamadınız o halde bir daha!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine Fatih Terim'den gecikmeden cevap geldi. Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar, biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür. Aramızda hâlâ anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." açıklaması yaparken eski videosunu paylaştı. İlgili videoda Terim, "Adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. Ben daha fazla konuşarak acıyı daha fazla artırmak istemiyorum" ifadelerini kullanıyor.

Neşeli idman

G.Saray'ın dünkü idmanında neşe hakimdi. Hayli moralli görünen Fatih Terim oyuncularıyla sık sık şakalaşırken zaman zaman da hareketli olmalarını istedi. Çalışmayı 2. Başkan Abdurrahim Albayrak da izledi. Hoca, antrenman sırasında bazı genç futbolculara moral verip desteklerken, hata yapan gençleri de ikaz etti.

BİTTİ BİTİYOR

Galatasaray, hedefindeki yerli oyunculardan Deniz Türüç ile ve kulübü Kayserispor ile her konuda anlaştı. Cimbom, Türüç’e karşılık 3,5 milyon avro para artı yeni transferi Valentine Ozornwafor’u da kiralık olarak verecek. Deniz ile de üç yıllık mukavele yapılacak.

KOSTAS’I ÂDETA SİLDİ!

Sarı-kırmızılı takımın Avusturya kampında öne çıkan isim Enercan Yardımcı oldu. 17 yaşındaki genç forvet hızı ve adam geçmedeki becerisiyle Fatih Terim’den alkış aldı. Ki yedek kuvvet Kostas Mitroglou bile genç oyuncunun gölgesinde kaldı.