İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan Elliott ile sözleşme imzalandı. Mayıs ayında 16 yaş 30 günlükken Wolverhampton'a karşı Fulham formasını giyen Elliott, Premier Lig tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcu olmuştu.
Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
28.07.2019 - 15:48 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Liverpool, Fulham'ın 16 yaşındaki futbolcusu Harvey Elliott'ı renklerine bağladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Liverpool,16,kanat oyuncusu,genç,Fulham,Elliott,
640162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/640162.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Gazişehir Gaziantep
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Çaykur Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Fatih Karagümrük
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Hatayspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Keçiörengücü
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Menemen Belediyespor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Ümraniye
0
0
0
0
0
0
0
0
18
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0