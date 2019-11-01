Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Ç. Rizespor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Futbolcularla önce bire bir görüşen, sonra bütün takıma hitap eden Terim “Bizim için lig yeni başlıyor” dedi. Zorlu bir fikstürde mücadele ettiklerini ifade eden Fatih Terim “Ç. Rizespor’u taraftarımızın da desteğiyle yeneceğiz. Bundan şüphem yok. Hepinizden sadece ve sadece bu maçı düşünmenizi istiyorum. Bu maça konsantre olun ve şu ana kadar yapmadığınızı yapın ruhunuzu ortaya koyun! Başınızı öne eğmeyin, henüz bir şey kaybetmedik” dedi.



> Yerliler göreve

Yeni bir sayfa açmaları gerektiğini vurgulayan Terim “Geçen sezon 8 puan geriden geldik ve şampiyon olduk. Bu takımın bunu yapabilecek gücü de var, kalitesi de var. Kazanalım, beraber olalım, kenetlenelim” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Fatih Hoca, kadroda revizyona gitmeyi düşünüyor. Beşiktaş yenilgisi sonrası sinyalleri veren tecrübeli hoca Mariano ve Nagatomo’nun yerine Şener ve Emre Taşdemir’e, Seri’nin yerine Ömer’e, kart cezalısı Marcao’nun yerine ise Donk’a forma vermeyi düşünüyor. Babel’in yerine Âdem Büyük’ün forma giymesi de sürpriz olmayacak.



KIRK MAÇTIR YENİLGİ YOK

Sahasında yan bakılmıyor

G.Saray, Süper Lig’de, sahasında çıktığı son 40 lig maçında mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar evindeki son lig yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında almıştı.



DONK-BABEL DALGASINDA

Dansöz bekliyoruz!

Beşiktaş yenilgisi sonrasında dansözlü doğum günü kutlamasına katıldığı için taraftarlardan büyük tepki gören Donk-Babel ikilisi dün sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoda eleştirilerle dalga geçti. Donk’un çektiği videoda Babel’in “Dansözleri bekliyoruz” sözleri taraftarları yine kızdırdı.



KART GÖRÜRSE CEZALI

Belhanda sınırda

Fatih Terim’in Ç. Rizespor maçında ilk on birde forma vermeyi düşünmediği Younes Belhanda, ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı bulunan Faslı oyuncu, Rizespor maçında da kart görürse cezalı duruma düşecek ve 11. haftadaki Gaziantep maçında oynayamayacak.



RİSKE GİRİLMEYECEK

Falcao Real Madrid’e

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık bir aydır ayağını topa bile vurmayan Radamel Falcao, Çaykur Rizespor maçında da oynamayacak. Ağrıları azalan ancak henüz tam olarak geçmeyen Kolombiyalı golcünün Real Madrid ile İspanya’da oynanacak maçta deneneceği öğrenildi.