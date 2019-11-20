Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Maçı 2-0 kazanan Galler, EURO 2020'ye doğrudan katılmaya hak kazandı.

Mücadelenin 15. dakikasında Ramsey ile öne geçen Galler'de golün asistini yapan isim Gareth Bale oldu. Dakikalar 47'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Aaron Ramsey çıktı ve farkı 2'ye yükseltti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galler, Macaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 14'e yükselten Galler, EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Macaristan ise 12 puanla 4. sırada kaldı.

GRUP MAÇLARI TAMAMLANDI

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma yapıldı.

C Grubu'nda sahasında Kuzey İrlanda'yı 6-1 yenen Almanya 21 puanla lider olarak elemeleri tamamladı. Serge Gnabry'nin "hat-trick" yaptığı maçta, Türk asıllı futbolcular İlkay Gündoğan ve Emre Can 90 dakika sahada kaldı.

Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan karşı karşıya geldi. Sahasında Macaristan'ı 2-0 mağlup eden Galler, şampiyonaya bilet alan 20. takım oldu.

G Grubu'nda Polonya ve Avusturya, I Grubu'nda da Belçika ve Rusya, gruplarını ilk iki sırada tamamladı.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

- E Grubu

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

- G Grubu

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

- I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1