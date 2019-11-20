Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihimizde beşinci defa katılacağımız Avrupa Şampiyonası öncesi büyük bir mutluluk ve heyecan söz konusu. Mutluluğumuz; genç jenerasyonla sonunu beklemeden erken rezervasyon yaptırmamız. Tatlı heyecanımız ve merakımız ise kadroda kimlerin olacağı... Aslında şu ana kadar teknik direktör Şenol Güneş’in tercihlerine bakıldığında EURO 2020’de ülkemizi temsil edecek oyuncular büyük oranda belli gibi. Forma adaletine inanılan tecrübeli teknik adam bazı isimlerden hiç vazgeçmemiş. Kimler bunlar; Merih Demiral, Mert Gönok, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan.

Emre belirsiz!

Kalede Mert Gönok ve Uğurcan Çakır şimdiden EURO 2020’de yerini ayırtırken defans blokumuz da belli. Şu ana kadar 10 maçta sadece kalesinde üç gol gören ay-yıldızlılarda Merih, Çağlar, Ozan Kabak, Kaan, Zeki, Umut, Nazım ve Hasan Ali tercihleri değişmeyecek gibi. En büyük zenginliğimizin olduğu orta alanda da öne çıkanlar net. Ozan Tufan, Mahmut, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, İrfan Can’ın yeri garanti. Bunlara Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür de eklenecek. Emre Belözoğlu ise belirsiz. Forvet konusunda da şu an için Burak ve Cenk kesin gibi. Enes’in de alınmaması sürpriz olur.

Asker selamı politik değil

A Millî Takımımızın vazgeçilmez isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Bild Gazetesi'ne konuştu ve Almanya'nın çok tepki gösterdiği "asker selamı" için en güzel cevabı verdi. Askerlerimize selam yollamanın normal olduğunu söyleyen Hakan, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesi büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

En garantisi savunma bloku

Ay-yıldızlı ekibin elemelerdeki performansı EURO 2020’ye de ışık tutuyor. Ki en fazla ışık verdiğimiz bölge hiç kuşkusuz savunmamız. Merih ve Çağlar’dan oluşan stoper hattını Zeki ve Umut Meraş destekliyor. Bu blok hem defansta hem de hücumda çok aktif.

KALECİLER

∂ Mert Gönok

∂ Uğurcan Çakır

SAVUNMA

∂ Merih Demiral

∂ Çağlar Söyüncü

∂ Kaan Ayhan

∂ Ozan Kabak

∂ Zeki Çelik

∂ Nazım Sangare

∂ Umut Meraş

∂ Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA

∂ Dorukhan Toköz

∂ Ozan Tufan

∂ Mahmut Tekdemir

∂ Yusuf Yazıcı

∂ Hakan Çalhanoğlu

∂ Cengiz Ünder

∂ İrfan Can Kahveci

∂ Abdülkadir Ömür

FORVET

∂ Burak Yılmaz

∂ Cenk Tosun