Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon en tatlı zorluğunu yaşıyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar ve kart cezalıları sebebiyle maç kadrosu oluşturmakta zorlanan tecrübeli çalıştırıcı, uzun süre sonra neredeyse tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Şu anda sadece Dorukhan ile Douglas’ın tedavileri devam ediyor. Denizlispor maçı öncesinde de birçok oyuncusu geri dönen ancak sakatlıklardan yeni çıkan isimler sebebiyle formu yüksek isimleri tercih ederek kadro oluşturan Avcı, bu defa bütün isimlerin performansını artırması sebebiyle kadroyu kurmakta zorlanıyor. Özellikle sol kanatta forma giyen isimlerden Caner, Boyd ve N’Koudou’nun form grafiği yukarıya çıkarken bu isimlerden hangi ikisinin sahada olacağı merak konusu.

Performansa göre

Son maçlarda göbekte Diaby’yi oynattığı için Ljajic’i sol kanada çeken Abdullah Avcı, Boşnak yıldızı da kulübede oturtmak istemiyor. Bu durum yüzünden tecrübeli çalıştırıcı sol kanatta kimi oynatacağına karar vermiş değil. Diaby ve N’Koudou’yu gerek sürat gerekse de bire birde adam eksiltmeleri nedeniyle kapalı savunmalar karşısında kullanmak isteyen tecrübeli hoca, maç gününe kadar yapılacak taktik idmanlarda Ljajic’in göstereceği performansa göre karar verecek. Savunma konusunda ise hocanın keyfi yerinde. Geri dörtlüyü Gökhan, Vida, Ruiz ve Rebocho’dan oluşturan Avcı, bu isimlerin önünde ise Atiba ve Elneny ikilisini sahaya sürecek. Oğuzhan için de umutlu olan Abdullah Avcı, yetenekli oyuncunun performansına göre millî yıldızı da oynatmak istiyor.

İDMANDA DA DÖKTÜRDÜ

Siyah-beyazlı ekipte Fransız futbolcu N’Koudou’nun performansı dikkat çekiyor. Denizlispor karşısında oyuna girdikten 10 dakika sonra attığı şık golle takımına üç puan kazandıran yıldız futbolcu, dün yapılan antrenmanda da bu golün benzerlerini attı. Fransız futbolcunun morali de performansı gibi oldukça yüksek. N’Koudou dün yapılan antrenman sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak “Gollerime devam edeceğim. Sakatlığım tamamen geçti. Konya maçının önemini biliyorum. Galibiyet serisini devam ettirmek için gerekeni yapacağım” ifadelerini kullandı.

KARTAL’DA ÜÇ EKSİK

Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş dün sabah bir idman yaptı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan, Douglas ve Atiba katılmadı. Atiba’nın bugünkü idmana katılacağı öğrenildi. Millî takımdan dönen Ljajic’e ise rejenerasyon programı uygulandı.

GÖREVLER DAĞILDI

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Adnan Dalgakıran ikinci başkan, Emre Kocadağ ve Fatih Avşar asbaşkan olurken, transfer ve scouting sorumluluğu Erdal Torunoğulları'na verildi.