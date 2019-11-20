Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ozan Tufan gerek kulübü gerekse A Milli Takım'da ortaya koyduğu performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 24 yaşındaki orta sahayı izleyenler arasında Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile bir diğer İngiliz ekibi Crystal Palace da var. İki kulüp de Ozan'ı izlemesi için gözlemcilerini hem Fenerbahçe'nin hem de A Milli Takım'ın maçlarına gönderiyor. Ancak Ozan'ın Premier Lig'de forma giymesinin önünde çok önemli bir engel var.

GEÇEN SEZONUN KAYBI VAR

Türkiye'nin FIFA'da 32. sırada olması sebebiyle, yabancı bir futbolcunun İngiltere'ye transferi için 'Milli takımlarının son iki sene içerisinde yaptığı maçların %75'inde oynamaları veya kadroda bulunmaları mecburiyeti' var. 24 yaşındaki oyuncu 2019 yılında milli takımdaki formuyla alkış aldı. Ancak bir önceki sezon hem form durumu hem de yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yoktu. Ozan gelecek sezon Fenerbahçe dışında bir takımı tercih edecekse bu İngiltere dışında bir ülke olacak gibi görünüyor.

Ozan Tufan EURO 2020 Eleme Grubu'nda oynanan 10 maçın 8'inde görev yaptı. 6 maça ilk 11 başlarken, 560 dakika sahada kaldı ve bir de gol attı.