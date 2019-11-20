Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 4 maçla devam edildi. Lakers, yıldız oyuncusu LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Thunder'ı 112-107'lik skorla geçti ve Batı Konferansı'nda 11. galibiyetine ulaşarak liderliğini sürdürdü.

Lakers'ta karşılaşmayı 25 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle tamamlayan LeBron James, NBA'de yer alan 30 takımın tümüne triple-double yapan ilk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Anthony Davis 34 sayı ve 7 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla skora destek oldu.

Bu sezon 8'inci kez kaybeden Thunder'da Dennis Schroder 31 sayı , Danilo Gallinari 25 sayı, Nerlens Noel ise 15 sayı ve 8 ribaunt üretti