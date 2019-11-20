Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Cuma
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
Cumartesi
15.00 Yukatel Denizlispor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
17.30 MKE Ankaragücü - Trabzonspor: Cüneyt Çakır
20.00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
Pazar
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 Kasımapa - Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
Pazartesi
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK: Hüseyin Göçek