Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 haftada yalnızca 10 gol atabilen Crystal Palace'ta, taraftarlar Sörloth'u gönderen teknik direktör Roy Hodgson'a tepki gösteriyor.

Premier Lig ekibi Crystal Palace, 12. hafta sonunda yalnızca 10 gol kaydedebildi. Taraftarların Sörloth'u kadroda düşünmeyen ve Trabzonspor'a kiralık gitmesine neden olan teknik direktör Roy Hodgson'a tepki gösteriyor. Sörloth, Bordo-Mavili forma ile 19 maçta 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi. Norveçli golcü ayrıca son dönemde milli takımda attığı gollerle de herkesin dikkatini üzerine çekti.

Trabzonspor, Sörloth'un satın alma opsiyonunu kullanmak isterse 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.