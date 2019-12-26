Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında futbol gündemini değerlendirdi. G.Saray’ın daha önce dile getirdiği “VAR kayıtları açıklansın” isteğini derbi sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dile getirmiş, siyah-beyazlılar bu konuda TFF’ye resmen başvuruda bulunmuştu. Beşiktaş’ın bu başvurusuna karşılık F.Bahçe konuyu daha ileri taşıyarak “Bütün sezonun VAR kayıtları açıklansın” hamlesini yapmıştı. Başkan Ağaoğlu üç kulübün bu talebinin kendilerini de memnun edeceğini söylerken VAR kayıtlarının açıklanmasının adalet yönünden daha olumlu bir süreci beraberinde getireceğini ifade etti.

Görüşme TFF’de olmalı

Başkan Ağaoğlu “VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur” dedi. Bütün kulüp başkanlarının bu yönde bir talebi varsa değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu “Beşiktaş’ın Fenerbahçe’nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur” şeklinde konuştu. Ağaoğlu, Zorlu Center’daki Ali Koç- Nihat görüşmesiyle ilgili olarak da “Bu görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu” sözlerini kullandı.

Korsan sona erdirilsin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği toplantısındaki ana konulardan birinin korsan yayınlar olduğunu söyledi. Ağaoğlu “Bundan sadece yayıncı kuruluş değil, kulüpler de zarar görüyor” dedi.

Kara lahana tedavisi!

Sağ diz ön çapraz bağındaki kopma nedeniyle sezonu kapatan millî futbolcu Yusuf Yazıcı tedavisi öncesinde Trabzon'da ailesiyle vakit geçiriyor. Trabzon'daki köyünde dinlenen yıldız oyuncu, babaannesi ve anneannesi ile birlikte çekilmiş iki fotoğrafını paylaşarak, "Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler" ifadelerini kullandı. Millî futbolcunun cumartesi günü İtalya'ya giderek ameliyat olacağı açıklanmıştı.