Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından Göztepe'nin yeni stadının açılış maçına misafir olan Beşiktaş yine kaybetti ve son dokuzuncu maçındaki sekizinci yenilgisini yaşadı. Mücadeleye ev sahibi ekip çok iştahlı başladı. Rakibinin enerjisi karşısında çok verimsiz kalan siyah-beyazlılar rakip yarı sahaya bile geçmekte zorlanırken, Karius iki net golü önledi. Sarı-kırmızılılar 25. dakikada Halil Akbunar'ın topuk vuruşuyla attığı golle öne geçti. Hemen ardından Jerome karşı karşıya pozisyonda Karius'u geçemedi. Golden sonra rakip kaleye gitmeye başlayan Beşiktaş, Halil Akbunar'ın Diaby'ye yaptığı müdahalesi sonucu penaltı kazandı. Burak Yılmaz vuruşu gole çevirdi ama Kartal'ın sevinci çok sürmedi. İlk yarının sonunda Celso Borges'in golü Göztepe'yi tekrar öne geçirdi. İzmir ekibinin iki golünde de asisti yapan isim Serdar Gürler oldu.

Beton gibi...

Her iki teknik adam da ikinci yarıya değişiklik yapmadan başladı. Faranjit olduğu için maça iğneyle çıkan Gökhan Gönül 58'de Douglas'ın yerine oyuna dâhil oldu. Ardından Boyd çıktı, Caner Erkin girdi. Beşiktaş yeniden eşitlik golünü bulmak için yüklendikçe yüklendi. Siyah-beyazlı futbolcular pozisyon bulamasa da oyunu tamamen rakip kale ve çevresine yıktı. Beşiktaş bu bölümde ilk net fırsatını 84'te buldu. Burak Yılmaz büyük bir gayretle Titi'den topu söktü aldı, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Beto'yu geçemedi. Portekizli kaleci 90+5'te Burak'ın şutunu yine müthiş çıkardı ve takımının üç puanı kazanmasını sağladı. Beşiktaş ise ligdeki son beşinci maçında dördüncü defa mağlup olarak zirveden uzaklaşmaya devam etti.

Penaltıcı Burak

Karşılaşmanın 38. dakikasında penaltıdan fileleri havalandıran ve skora dengeyi getiren isim olan Burak Yılmaz bu sezon altıncı golünü kaydetti. Bu gol, yıldız futbolcunun bu sezonki üçüncü penaltı golü oldu. Burak'ın uzatma dakikalarındaki harika şutu ise Beto'ya takıldı.

Hakem enteresandı!

Abdullah Avcı’nın gönderilmesi sonrası takımın başında sahaya çıkan Şenol Fidan hakem kararlarından yakındı. “Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Üzerimizde karabulutlar dolaşıyor” diyen Fidan “İlk 15-20 dakika baskı yiyeceğimizi düşünüyorduk. Hakem enteresandı bence. Son 4-5 maçta hakem arkadaşlar bir şeyleri vermemek için direniyorlar gibi geliyor bana. Maç içinde ilginç pozisyonlar var. Buna rağmen iki net pozisyonu gole çevirsek böyle olmazdı” ifadelerini kullandı.

İki beke kesik

∂ Abdullah Avcı'nın gönderilmesinden sonra Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Şenol Fidan, takımın iki ası Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kulübede maça başlattı. Fidan, Gökhan'ın hasta, Caner'in de yorgun olduğunu söyledi.

HAKEME İSYAN ETTİ

Atiba çıldırdı

Sakin yapısıyla bilinen Atiba, karşılaşmanın ilk yarısının sonunda hakem Hüseyin Göçek'e isyan etti. Skoru 2-1'e getiren gol öncesi gereksiz bir şekilde ofsayt bayrağının kalktığını söyleyen Kanadalı oyuncu, yoğun tepkisi sonucu sarı kart gördü.

İLK DEFA 11’DE

Rıdvan’ın heyecanı

Beşiktaş’ın 2001 doğumlu oyuncusu Rıdvan Yılmaz, Caner’in yerine ilk on birde maça başladı. İlk Süper Lig maçına ilk on birde çıkan Rıdvan “10 yıldır Beşiktaş’ın içindeyim. Bugünü bekliyordum. Camiamıza faydalı olmak için çok çalışacağım” dedi.

RİZE MAÇINDA YOK

Necip Uysal cezalı

Beşiktaş'ta Necip Uysal karşılaşmanın 67. dakikasında Castro'ya yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

YENİ STATTA İLK GOL

Halil tarihe geçti

Göztepe'nin başarılı golcüsü Halil Akbunar, yeni açılan Gürsel Aksel Stadı'nda ilk golü atan oyuncu oldu. Halil Akbunar daha önce Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın açılışında Elazığspor'a, kapanışında da Galatasaray'a karşı gol atarak tarihe geçmişti.