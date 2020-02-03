Ligde son yenilgisini ilk devrenin 8. haftasında deplasmanda Galatasaray karşısında 3-2’lik sonuçla alan Sivasspor, 11 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti. Ligin 9. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisi başlatan kırmızı-beyazlılar, bu periyotta Denizlispor ve Konyaspor’u 2-0, Kayserispor’u 4-1, Kasımpaşa’yı 2-0, Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe’yi de 3-1 yenmişti. Gençlerbirliği ile deplasmanda 2-2 berabere kalan DG Sivasspor, Göztepe’yi 1-0, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederken, Çaykur Rizespor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Yiğidolar, Süper Lig’in 20. haftasında ise deplasmanda 5-1 mağlup olduğu Gaziantep FK karşısında yenilmezlik serisini sürdüremedi. Öte yandan DG Sivasspor, ligin 21. haftasında kendi seyircisi önünde Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. 9 Şubat Pazar günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.
Sivasspor’un serisi sona erdi
03.02.2020 - 11:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lider DG Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK’ya 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Sivas ekibinin 11 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Etiketler : sivasspor,süper lig,
679073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/679073.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
20
12
5
3
16
41
2
Başakşehir
20
11
6
3
18
39
3
Trabzonspor
19
11
5
3
23
38
4
Alanyaspor
20
11
5
4
21
38
5
Fenerbahçe
20
11
4
5
16
37
6
Galatasaray
20
10
6
4
15
36
7
Beşiktaş
20
10
3
7
4
33
8
Göztepe
19
8
5
6
3
29
9
Gaziantep FK
20
7
6
7
-1
27
10
Malatyaspor
19
6
6
7
6
24
11
Çaykur Rizespor
20
7
3
10
-9
24
12
Denizlispor
19
6
4
9
-8
22
13
Gençlerbirliği
20
5
6
9
-7
21
14
Konyaspor
20
4
7
9
-11
19
15
Antalyaspor
20
4
6
10
-18
18
16
Kasımpaşa
20
4
4
12
-15
16
17
Ankaragücü
20
2
8
10
-20
14
18
Kayserispor
20
2
5
13
-33
11
Süper Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 20:00
Başakşehir 3 - 1 Gençlerbirliği
01.02.2020 14:00
Antalyaspor 0 - 0 Konyaspor
01.02.2020 17:00
Rizespor 1 - 2 Beşiktaş
01.02.2020 20:00
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
02.02.2020 13:30
Ankaragücü 1 - 1 Kasimpaşa
02.02.2020 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 5 - 1 Sivasspor
02.02.2020 16:00
Alanyaspor 2 - 1 Yeni Malatyaspor
02.02.2020 19:00
Galatasaray 4 - 1 Hes Kablo Kayserispor
03.02.2020 20:00
Denizlispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Hatayspor
20
12
5
3
13
41
2
Erzurum BB
20
10
5
5
7
35
3
Bursaspor
20
11
3
6
4
33
4
Adana Demirspor
20
8
7
5
13
31
5
Keçiörengücü
20
7
8
5
2
29
6
Altay
20
7
7
6
3
28
7
Ümraniye
19
8
4
7
2
28
8
Akhisar Bld.Spor
20
7
7
6
1
28
9
Giresunspor
20
7
7
6
-2
28
10
Menemen Belediyespor
20
8
4
8
-3
28
11
Fatih Karagümrük
20
7
6
7
-1
27
12
Balıkesirspor
20
6
7
7
-2
25
13
Altınordu
20
5
8
7
-3
23
14
İstanbulspor
19
4
8
7
-1
20
15
Adanaspor
20
3
8
9
-8
17
16
Osmanlıspor
20
5
5
10
-8
17
17
Boluspor
20
2
9
9
-11
15
18
Eskişehirspor
20
6
4
10
-6
13
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
31.01.2020 19:00
Adanaspor 3 - 1 Osmanlispor
01.02.2020 14:00
Keçiörengücü 1 - 3 Adana Demirspor
01.02.2020 16:30
Boluspor 1 - 1 Erzurumspor
01.02.2020 19:00
Menemenspor 0 - 1 Karagümrük
02.02.2020 14:00
Hatayspor 1 - 1 Giresunspor
02.02.2020 16:30
Ekol Hastanesi Balikesirspor 0 - 0 Altay
02.02.2020 16:30
Altinordu 2 - 0 Akhisarspor
02.02.2020 19:00
Bursaspor 0 - 1 Eskişehirspor
03.02.2020 19:00
Istanbulspor - ümraniyespor