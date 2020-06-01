Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere saha dışında da hizmet ediyor. Finansal sıkıntılar sebebiyle, transferde ekonomik isimlere yönelen sarı-lacivertliler Muriç'in millî takımdan arkadaşı Elba Rashani için temaslara başladı. Vedat'ın tavsiyesi üzerine 27 yaşındaki Kosovalı sol açığın menajeriyle görüşmelere başladı. Kariyerini Norveç'te sürdüren Rashani'nin 31 Aralık 2020'ye kadar Odds BK'yle sözleşmesi var.

> Ucuza getirecekler

Piyasa değeri 550 bin avro olan Rashani'nin sözleşme bitimine altı ay kala serbest kalacak olması Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, Kosovalı forvetin cüzi bir meblağ karşılığı transferi mümkün görünüyor. Kosova basını Vedat Muriç'in Elba Rashani'yi Fenerbahçe'ye önerdiğini yazarken, Norveç ve Danimarka'da Brondby, Norveç'te Rosenborg formalarını giyen 27 yaşındaki sol açığın da transfere sıcak baktığını belirtildi.

SABIR KALMADI

Dört gözle bekliyoruz

∂ Herkesin Bundesliga seyrederek futbol hasretini dindirmeye çalıştığını söyleyen Tolgay Arslan, "Futbolun insanlar için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Sadece televizyondan da olsa Süper Lig'in başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar" dedi.

YETENEK AVI

Transfer listesi hayli kabarık

∂ İsmail Yüksek transferi sonrası da Fenerbahçe'de alt lig taraması devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Manisaspor'un 16'lık orta sahası Bilal Budak, Buca'nın 18 yaşındaki golcüsü Barış Sungur, Derince'nin 24 yaşındaki on numarası Yiğitali Bayrak'ı listeye aldı.

EŞİ TERCİH ETTİ

Mauricio Isla Boca yolcusu

∂ Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauricio tercihini yaptı. Gönlü ülkesinin takımı Universidad de Chile'de olan Şilili sağ bek kendisini isteyen Arjantin ekipleri River Plate ile Boca Juniors arasında seçim yaptı. Isla, eşinin ısrarı sonucu Boca ile anlaştı.

SKORER KANAT

Sol kanat olmasına rağmen hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 1.81'lik Rashani, 9 defa giydiği millî formayla 4 gol kaydetti. Bu sezon Odds'la çıktığı 33 maçta da 4 gol, 6 asistle oynayan Rashani, Fenerbahçe'nin skorer kanat oyuncusu ihtiyacını karşılayabilecek istatistiklere sahip. Vedat Muriç'in performansının yanı sıra karakteri konusunda da Rashani'ye kefil olmasıyla Fenerbahçe girişimlerine hız vermiş durumda.