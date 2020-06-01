Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ligler, TFF’nin kararı ile 12 Haziran’da yeniden başlıyor. Galatasaray’da ise kalan 8 haftadaki hedef; yakalanan ivmeyi sürdürmek ve şampiyonluğa ulaşmak. Bu amaç doğrulusunda Florya’da çalışmalarına kondisyon yükleme ile başlayan ve genellikle günde çift idman ile yüklemeleri tamamlayan sarı-kırmızılılar, artık taktiklere başladı. Şampiyonluk yolunda zirvede yer alan Trabzonspor ve Başakşehir ile de karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim şimdiden alternatif planlara geçerken, en çok sevindiği zenginlik hücumda.

> Alternatif taktik

Ligde son 10 maçında tam sekiz galibiyet, iki beraberlikle sahadan ayrılarak âdeta mağlubiyeti unutan Aslan bu formunu iyileştirerek sürdürmek istiyor. Sezon boyunca sakatlıklar sebebiyle kâbusu yaşayan hep eksik kalan Cimbom, tam takım hâline geldi. Son dönemde 4-1-4-1 sistemini ağırlıklı veren ve iyi sonuçlar alan Terim, Florin Andone ve Âdem Büyük’ün form tutmasından çok memnun. Çünkü kariyeri boyunca hücumu seven Fatih Hoca, gerektiğinde çift forvete (4-4-2) dönmeyi düşünüyor. Bir anlamda B planını hazırda tutuyor.

Aslan gaza basıyor

Galatasaray’da yapılan altıncı koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıkması sevindirdi. Rahat bir nefes alan teknik ekip de yeni bir program belirledi. Bugün çift idmanla Rize hazırlıklarına başlayacak sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, taktik çalışmalara ağırlık verecek.