Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - Suud yönetiminin maske, seccade, şemsiye ve çanta gibi sterilize edilmiş malzemeler dağıttığı hacı adayları, maskeli ve fiziki mesafeli şekilde ibadetlerini gerçekleştiriyor. İhrama bürünen hacı adayları dört gündür izole edildikleri otellerinden çıkarak Kâbe’de kudüm tavafı yaptı. Ardından Mina’ya doğru yola çıkıp geceyi burada geçirdikten sonra sabahın ilk ışıklarıyla Arafat’a hareket etti. Kâbe’ye dokunmalarına müsaade edilmeyen ve elektronik bileklikle takip edilen hacı adayları, hac ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra da karantinaya alınacak. Takılması mecburi olan bilekliklerde hacı adaylarının pasaport numarası ve adresi gibi şahsi bilgileri ile sağlık durumlarına ilişkin veriler yer alıyor.



Beyaz ihramlara bürünen hacı adayları, dört gündür izole edildikleri otellerinden çıkarak Kâbe’de kudüm tavafı yaptı.



KURALA UYMAYANA CEZA

Elektronik bileklikle takip ediliyorlar

Suudi Arabistanlı yetkililer, pandemi sebebiyle bu sene hacı adaylarının sayısını azalttı. Geçen sene yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiye hac izni veren Suud makamları, başlangıçta ülkede ikamet eden bin kadar Müslüman’ın haccı gerçekleştirmesine izin verileceğini açıkladı. Ancak mahallî basında çıkan haberlerde bu sayının 10 bine çıkabileceği belirtildi. Hac ibadeti için izin verilen kişilerin yüzde 70’i Suudi Arabistan’da ikamet eden yabancılardan, yüzde 30’u ise Suudi Arabistan vatandaşlarından oluşuyor. Hac izni olmadan kutsal alanlara giren ve kuralları ihlal edenlere 10 bin Suudi Arabistan riyali (2.666 dolar) para cezası uygulanacağı belirtildi.



VİRÜS TESTİ YAPILIYOR

Resmî kaynaklar, hacı adaylarının Mekke'ye girmeden önce korona testinden geçtiğini açıkladı. Mekke dışından gelenlerin evlerinde bir hafta karantinada kaldıkları, Mekke’ye vardıklarında dört günlük izolasyon sürecine tabi tutuldukları belirtildi. Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, bu yılki olağanüstü hacda her 50 hacı için bir sağlık lideri tayin ettiğini, hacı adaylarının sağlığına özen göstermek için 30 bin çalışanın görevlendirildiğini duyurdu.