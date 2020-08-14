Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Boca Junors'ta forma giyen Ivan Marcone için kulübüne teklif yaptı. 30 yaşındaki oyuncuyu isteyen bordo-mavililerin ilk teklifinin kabul görmediği ifade edilirken iki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği kaydedildi. Bordo-mavililer futbolcuyu yıllık iki milyon dolardan kiralamak ve önümüzdeki sezon maçların yüzde yetmişinde oynarsa üç milyon dolar daha verip bonservisini almak istiyor. Arjantin ekibi ise Cruz Azul'dan bir önceki sezon 7,5 milyon dolara aldığı futbolcu için fiyatın yükselmesini talep ediyor. Ülke basını Trabzonspor'un fiyatı yükseltmek zorunda olduğunu haberleştirdi.

> Fuentes çabası

Adaylar bununla da sınırlı değil. Karadeniz ekibi Kolombiya’nın Junior FC ekibinde ter döken 23 yaşındaki sol bek Gabriel Fuentes için sıkı pazarlık hâlinde. Fuentes de Marlon gibi satın alma opsiyonuyla kiralanacak ve beğenilirse takımda kalacak. Trabzonspor daha önce Muhammet Taha Tepe, Anıl Başaran, Marlon, Anders Trondsen ve Stiven Plaza gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Avrupa devlerinin takibinde olan Sörloth, Uğurcan ve Abdülkadir Ömür konusunda ise henüz resmî bir teklif yok.

BUGÜN-YARIN

Yeniler geliyor

∂ Trabzonspor yeni transferlerine kavuşuyor. 17 Ağustos'ta başlayacak kamp programı öncesi Trondsen ve Plaza, bugün Trabzon'a gelip sağlık kontrollerine girecek. Diğer transfer Marlon’un ise yarın işlemleri tamamlayacak. Üç isme de imza töreni düzenlenecek.