Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Kamuoyu harcama limitlerini konuşadursun Fenerbahçe transferde dörtnala koşmaya devam ediyor. Caner, Gökhan, Mert Hakan, Novak derken gözünü Trabzonspor’un kaptanı Sosa’ya diken sarı-lacivertliler Galatasaray’ın bir defa daha kiralamak için uğraştığı Henry Onyekuru için de devreye girdi. Stoper mevkisi için Mauricio Lemos’la anlaşan, Tomas Cardona’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe hedef küçültmüyor. Roma’yla sözleşmesi devam eden Arjantinli Diego Perotti için pazarlığı sürdüren yönetim, Kadıköy’de Galatasaray’a zafer yaşatan Onyekuru’nun peşine düştü. Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki Nijeryalı için Monaco’ya iki senelik kiralama teklifinde bulundu.

> Yıldızlar geçidi…

Monaco’ya 2 milyon avro kiralama bedeli teklif eden Fenerbahçe, Onyekuru’ya yıllık 1,5 milyon avro sundu. Oyuncunun menajeriyle görüşen sarı-lacivertliler transferi bitirebilmek için Nijerya’da bir efsane olan eski oyuncuları Joseph Yobo’yu da devreye soktu. Öte yandan Sosa için de girişimlere hız verildi. Kariyerini İstanbul’da sürdürmeyi planlayan Arjantinlinin adım adım Fenerbahçe’ye yaklaştığı ifade edildi. Novak’la da sürekli iletişim halinde olan Sosa’nın transferinin de kısa bir sürede bitmesi bekleniyor. Fenerbahçe’nin bir numaralı golcü adayı Rus yıldız Smolov da imzaya çok yakın.

Muriç İtalya’da oynamayı hak ediyor

F.Bahçe’nin golcüsü Vedat Muriç’e Okan Buruk’tan övgü geldi. Adı İtalyan ekibi Lazio ile anılan Muriç için, La Gazetta dello Sport’a açıklamalarda bulunan Başakşehir’in teknik patronu Okan Buruk, “Vedat Muriç’ten birkaç yıl önce bu kadar beklenti yoktu ama şu anki performansıyla İtalya'nın en iyi kulüplerinde oynamayı hak ediyor. 3-5-2'ye uygun. Hava toplarında etkili ama asıl önemli özelliği fedakâr ruhu” dedi.

FENER SAHAYA İNİYOR

Erol Bulut’un ilk imtihanı

∂ Fenerbahçe yeni teknik direktörü Erol Bulut ile ilk maçını İstanbulspor’a karşı oynayacak. Futbolcu olarak şampiyonluk yaşadığı takımda hoca olarak göreve gelen Bulut’un ilk maçı 17.00’de Samandıra’da başlayacak. Bu maç bazı oyuncular hakkında da son kararın verildiği mücadele olacak.