Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ve beklenen gelişme... Gökhan Töre yeniden Kartal oldu... Sergen Yalçın’ın kadroda görmeyi çok istediği siyah-beyazlıların eski oyuncusu, Malatyaspor ile yollarını ayırırken 4 milyon TL sözleşme fesih bedeli ödemişti. Töre, Beşiktaş ile de 4 milyon TL’den 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Üç senelik aranın ardından Töre’nin Beşiktaş forması giymek için gösterdiği fedakârlık camiada takdir gördü.

İki takviye daha

∂ Altyapısında Leverkusen, Chelsea gibi Avrupa kulüpleri olan Töre, Hamburg’tan Rubin Kazan’a gitmiş oradan da siyah-beyazlılara transfer olmuştu. Şanssız sakatlıklar yaşayan Töre, West Ham ve Y. Malatyaspor günlerinin ardından yuvasına döndü. Başkan Çebi’nin deyimi ile siyah-beyazlıların transferde bir forvet bir de sağ beki kaldı. Onların da kısa sürede bitmesi bekleniyor.

MAÇ İSTANBUL’DA

Kartal’ın avı Rio Ave

∂ Beşiktaş’ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda rakibi belli oldu. Banja Luka’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Portekiz temsilcisi Rio Ave, siyah-beyazlılarla eşleşti. İki ekip tek maç üzerinden 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park’ta karşılaşacak.