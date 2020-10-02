Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bir zamanların Avrupa Aslan’ı, bu defa grup aşamasına bile kalamadı. Temsilcimiz Glasgow Rangers’ın baskısına ilk yarıda kısa sürede tepki vererek maça ortak olmayı başardı. Ancak ikinci yarıda yine İskoç ekibi tempolu başladı ve dokuz dakikada içerisinde yapılan iki basit hata sonrası gollerini buldu. Marcao’nun sayısı bitime yakın geldi, gerisi bir türlü gelmedi ve Rangers, Galatasaray’ı kupanın dışında

Ağır aksak

Galatasaray’ın hücum hattına kâğıt üzerinde bakıldığında usta ayaklardan oluşuyor. Ancak Babel (33), Feghouli (30) ve Falcao’nun (34) ilerleyen yaşlarının handikabı; dirençli, baskıcı Rangers karşısında bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı. Bu üçlü derinlemesine koşular yapmayıp, bütün topları ayağına bekledi. Gelen fırsatlarda da ağır kaldıkları için sarı-kırmızılıların ileri hattı iflas etti.

Transfer şart

Evet Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne kalamadı. Ama önünde koyduğu şampiyonluk hedefi bütün zorluğu ile duruyor. Dün akşamdan sarı-kırmızılılar ders çıkarıp, orta sahaya ve delici koşular yapabilen, top taşıyabilen bir kanat oyuncusu takviye etmezse Süper Lig’de de istediği sonuca ulaşması çok zor gözüküyor. Tabi transfer döneminin kapanmasına iki-üç gün kaldığını da düşünürsek bu hamlelerin zorluğu ortaya çıkıyor.

FATİH TERİM:

Çok üzgünüm

∂ Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçın ardından, “Özellikle ilk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beklediğimiz bazı oyuncuların performansı idare eder gibi olmamalıydı. Türkiye Ligi’ni bu şekilde oynayabilirsiniz ama Avrupa maçını böyle oynayamazsınız. Çok üzgünüm. Buradan başka bir skorla çıkabilirdik” sözlerini kullandı.

RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

Sivas’ın kura günü

∂ Beşiktaş ve Alanyaspor’dan sonra G.Saray’ın da elenmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden tek takımımız olarak Demir Grup Sivasspor kaldı. Kura çekimi bugün TSİ 14:00’te İsviçre’nin Nyon şehrinde çekilecek ve Yiğidoların rakipleri belli olacak.

İskoçya çok yaklaştı

∂ Dün gece Türk futbolu açısından büyük bir acı yaşadık. Şimdiden Avrupa’da yoluna devam eden sadece iki takımımız kaldı. Celtic ve Rangers’ın Avrupa Ligi gruplarına kalmasıyla İskoçya ile aramızdaki 0.675’lik ülke puan farkı 0.025’e kadar indi.

∂ Grup maçları başladığında geçilip 13. sıraya inmemiz an meselesi. 1982 yılından sonra bir ilk yaşandı. O tarihten bu yana ilk defa üç büyük kulübümüz Avrupa’da olmayacak. 1981/82 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupalara katılamamıştı.